കൂത്തുപറമ്പ്∙ അന്തരിച്ച സിപിഎം നേതാവ് പി.കെ. കുഞ്ഞനന്തന്‍റെ പേര് വോട്ടര്‍പട്ടികയില്‍. ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതായി ഫീല്‍ഡ് വെരിഫിക്കേഷന്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ലഭിച്ചെന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന്‍ അറിയിച്ചു. കൂത്തുപറമ്പ് മണ്ഡലത്തിലെ 75ാം ബൂത്തിലാണ് പേരുള്ളത്.



English Summary : Late CPM leader P.K. Kunjananthan's name also in the voters' list