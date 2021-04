ന്യൂഡൽഹി ∙ ഇന്ത്യന്‍ സിനിമയിലെ പരമോന്നത പുരസ്കാരം രജനീകാന്തിന്. അന്‍പത്തൊന്നാമത് ദാദാ സാഹെബ് ‍ഫാല്‍കെ പുരസ്കാരത്തിനാണ് അദ്ദേഹം അർഹനായത്. 1996 ല്‍ ശിവാജി ഗണേശനു ലഭിച്ച ശേഷം ആദ്യമായാണ് ഒരു ദക്ഷിണേന്ത്യന്‍ നടന്‍ ഈ പുരസ്കാരം നേടുന്നത്. മോഹന്‍ലാല്‍, ആശാ ഭോസ്‌ലെ, ശങ്കര്‍ മഹാദേവന്‍, സുഭാഷ് ഘായ്, ബിശ്വജിത്ത് ചാറ്റർജി എന്നിവരായിരുന്നു ജൂറി അംഗങ്ങള്‍. തമിഴ്നാട് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടല്ല പ്രഖ്യാപനമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി പ്രകാശ് ജാവഡേക്കര്‍ വ്യക്തമാക്കി. 2019 ലെ പുരസ്കാരമാണ് ഇപ്പോൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.

രജനീകാന്തിന്റെ നേട്ടത്തിൽ അഭിനന്ദനവുമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. തലൈവർക്ക് ഫാൽക്കെ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചതിൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് മോദി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

2016 ൽ പത്മവിഭൂഷൺ, രണ്ട് തവണ പ്രത്യേക പരാമർശമുൾപ്പെടെ ആറു തവണ മികച്ച നടനുള്ള തമിഴ്നാട് സർക്കാരിന്റെ സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ്, ഫിലിം ഫെയർ അവാർഡുകൾ, 2014 ഗോവ രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്രമേളയിൽ ഇന്ത്യൻ ഫിലിം പഴ്സനാലിറ്റി ഓഫ് ദി ഇയർ പുരസ്കാരം എന്നിവ നേടിയിട്ടുണ്ട് രജനികാന്ത്.

ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ പിതാവ് എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ദാദാ സാഹെബ് ‍ഫാല്‍കെയുടെ പേരിലുള്ള ഈ പുരസ്കാരം സിനിമാ മേഖലയ്ക്കു നൽകിയ സമഗ്രസംഭാവനകളുടെ പേരിലാണ് നൽകുന്നത്. രജനീകാന്തിന്റെ നേട്ടത്തിൽ അതിയായ

