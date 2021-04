പിടിച്ച ശമ്പളം കിട്ടാൻ ഇനിയും വൈകും; മേയ് മുതൽ 5 ഗഡുക്കളായി നൽകും

കൊല്ലം ∙ കോവിഡ് കാലത്തു ശമ്പളത്തിൽനിന്നു പിടിച്ച തുക തിരികെ കിട്ടാൻ സർക്കാർ ജീവനക്കാർ ഇനിയും ഒരുമാസം കാത്തിരിക്കണം. ഏപ്രിൽ മുതൽ 5 തവണയായി നൽകുമെന്ന മുൻ പ്രഖ്യാപനത്തിൽനിന്നു സർക്കാർ പിന്മാറി. മേയ് മുതൽ 5 ഗഡുക്കളായി നൽകുമെന്നു ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക് പറഞ്ഞു.

ഈ മാസം ശമ്പള വർധന ഉൾപ്പെടെ നടപ്പാകുന്നതിനാൽ സെർവറിൽ ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള തിരക്കും മറ്റും കണക്കിലെടുത്താണു തീരുമാനമെന്നാണു മന്ത്രിയുടെ വിശദീകരണം. ട്രഷറികൾ ദുഃഖവെള്ളി, ഈസ്റ്റർ ദിവസങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കും. ജീവനക്കാർക്കു നിയന്ത്രിത അവധി അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശമ്പള –പെൻഷൻ വിതരണം മൂന്നു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പൂർത്തിയാക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

English Summary : Money cut during covid crisis from salary will be distributed only by May