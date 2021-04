‘അംബാനി ബോംബും’ കടലിലെ മൃതദേഹവും; ക്ലോറോഫോമിലും മയങ്ങാതെ മുംബൈ പോര്

മുംബൈ∙ സർക്കാരിനെ പൊലീസ് വെള്ളംകുടിപ്പിക്കുന്ന വിചിത്രമായ സംഭവങ്ങൾക്കാണ് മഹാരാഷ്ട്ര ഇപ്പോൾ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത്. റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ചെയർമാൻ മുകേഷ് അംബാനിയുടെ വസതിക്കു സമീപം സ്ഫോടകവസ്തുക്കൾ അടങ്ങിയ വാഹനം ഉപേക്ഷിച്ച കേസിൽ മുംബൈ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥനായ സച്ചിൻ വാസെയെ എൻഐഎ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതിനു പിന്നാലെ, കീഴുദ്യോഗസ്ഥരുടെ പിഴവ് തടയുന്നതിലെ പാളിച്ചയുടെ പേരിൽ മുംബൈ പൊലീസ് കമ്മിഷണറായ പരംബീർ സിങ്ങിനെ മഹാരാഷ്ട്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയും എൻസിപി നേതാവുമായ അനിൽ ദേശ്മുഖ് സ്ഥലം മാറ്റുന്നു. എല്ലാം െകട്ടടങ്ങിയെന്ന ആശ്വാസത്തിൽ സര്‍ക്കാർ ഇരിക്കുമ്പോൾ, വിവാദത്തിന്റെ ബോംബുമായി ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ദേശ്മുഖിനെതിരെ പരംബീർ രംഗത്തെത്തുന്നു!

ഹോട്ടലുകളിലും ബാറുകളിലുംനിന്ന് പ്രതിമാസം 100 കോടി രൂപ പിരിച്ചുനൽകാൻ സച്ചിൻ വാസെ അടക്കമുള്ള പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി നേരിട്ടു നിർദേശിച്ചെന്ന ഗുരുതര ആരോപണമാണ് പരംബീർ ഉന്നയിച്ചത്. തന്നെ തരംതാഴ്ത്തിയതിന് ആഞ്ഞടിച്ച പരംബീർ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അനിൽ ദേശ്മുഖിനെതിരെ സിബിഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടു കോടതിയെയും സമീപിച്ചു. തീർത്തും അസാധാരണമായ സംഭവവികാസങ്ങളിലൂടെ സര്‍ക്കാർ കടന്നുപോകവെ, ആരോപണങ്ങളും പ്രക്ഷോഭങ്ങളുമായി രംഗത്തുള്ള ബിജെപി എങ്ങനെയെങ്കിലും അധികാരക്കസേര തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന ചിന്തയുമായി വട്ടമിട്ടു പറക്കുന്നു. വിഷയം പാർലമെന്റിൽ ഉന്നയിച്ച ബിജെപി, ഗുരുതര ആരോപണം നേരിടുന്ന മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാർ അധികാരം ഒഴിയണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നു.



മുകേഷ് അംബാനിയുടെ വീടിനു മുന്നിൽ സ്ഫോടകവസ്തു നിറച്ച വാഹനം (ഫയൽ ചിത്രം)

പരംബീർ സിങ്ങിനെ മുംബൈ പൊലീസ് കമ്മിഷണർ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് പ്രാധാന്യം കുറഞ്ഞ ഹോം ഗാർഡിന്റെ ചുമതലയിലേക്കു മാറ്റിയതിലെ രോഷം തീർക്കാനാണ് ആരോപണമെന്നും മന്ത്രി അനിൽ ദേശ്മുഖിനെ മാറ്റേണ്ടതില്ലെന്നുമാണ് ശരദ് പവാറിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ യോഗം ചേർന്ന മുതിർന്ന എൻസിപി നേതാക്കളുടെ നിലപാട്. അതേസമയം, ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന്റെ ചുമതലയുള്ള എൻസിപി വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ സഖ്യകക്ഷികളായ ശിവസേനയ്ക്കും കോൺഗ്രസിനും കടുത്ത വിയോജിപ്പുണ്ട്. അതു പൊട്ടിത്തെറിയുടെ വക്കിലേക്കും നീളുന്നു.



ശിവസേന മുഖപത്രമായ സാമ്ന അനിൽ ദേശ്മുഖിനെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച് മുഖപ്രസംഗം എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്. അതിനെതിരെ എൻസിപി നേതാവും ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയുമായ അജിത് പവാർ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കെ വരുംദിവസങ്ങളിൽ സഖ്യത്തിലെ പോര് കടുത്തേക്കാം. ജയന്ത് പാട്ടീൽ, ദിലീപ് വൽസെ പാട്ടീൽ തുടങ്ങിയ മുതിർന്ന നേതാക്കളെ ആഭ്യന്തരവകുപ്പ് ഏൽപിക്കാനാണു ശരദ് പവാർ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നതെങ്കിലും അവർ വിസമ്മതം അറിയിച്ചതോടെ ‘അപ്രതീക്ഷിതമായി പൊട്ടിമുളച്ച’ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയാണ് അനിൽ ദേശ്മുഖ് എന്നാണു മുഖപ്രസംഗത്തിലെ വിമർശനം.



‘കാർ ബോംബും’ വിവാദങ്ങളും

റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ചെയർമാൻ മുകേഷ് അംബാനിയുടെ വസതിക്കു സമീപം സ്ഫോടകവസ്തുക്കളുമായി കാർ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തോടെയാണ് വിവാദങ്ങളുടെ തുടക്കം. അംബാനിക്കുടുംബത്തെ വകവരുത്തുമെന്ന ഭീഷണിക്കത്തുകൂടി കണ്ടെത്തിയതോടെ വലിയ വാർത്തയായി. മുംബൈ പൊലീസ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘമാണ് ആദ്യം അന്വേഷണത്തിനെത്തിയത്. സ്ഫോടകവസ്തുക്കൾ നിറച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ കാർ നേരത്തെ കൈവശം വച്ചിരുന്ന മൻസുക് ഹിരണിനെ കടൽത്തീരത്തു മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയതോടെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ മഹാരാഷ്ട്ര ഭീകര വിരുദ്ധ സ്ക്വാഡിനു (എടിഎസ്) കേസ് കൈമാറി.

സച്ചിൻ വാസെ

ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ സച്ചിൻ വാസെയ്ക്കു സംഭവത്തിൽ പങ്കുണ്ടെന്ന ആരോണവുമായി ബിജെപി നേതാവ് േദവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസ് രംഗത്തെത്തിയതോടെയാണ് കേസിന്റെ ഗതിമാറുന്നത്. മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാരിനെ അറിയിക്കാതെ കേസ് എൻഐഎ ഏറ്റെടുത്തു. സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ അടങ്ങിയ കാർ ഉപേക്ഷിച്ചതു സച്ചിൻ വാസെയാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയ എൻഐഎ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി. ഹിരണിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയതിലും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പങ്കാളിത്തം എൻഐഎ ആരോപിക്കുന്നു. സ്വന്തം വകുപ്പിനു കീഴിൽ ഇത്രയേറെ ഗുരുതരമായ സംഭവങ്ങൾ അരങ്ങേറുമ്പോൾ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അനിൽ ദേശ്മുഖ് ഒന്നുമറിയാതെ പോയത് ഭരണപക്ഷത്തിനു വലിയ ക്ഷീണമായി. വകുപ്പിൽ മന്ത്രിക്ക് എന്തു നിയന്ത്രണമുണ്ടെന്നതിന്റെ തെളിവുകൂടിയായി ഇത്.

ആരാണു സച്ചിൻ വാസെ?

മുംബൈ പൊലീസിലെ ഏറ്റുമുട്ടൽ വിദഗ്ധനാണ് സച്ചിൻ വാസെ. അറുപതിലധികം കുറ്റവാളികളെ വകവരുത്തിയ സംഘത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കസ്റ്റഡി മരണക്കേസിൽ 2004ൽ സസ്പെൻഷനിലായ വാസെ 2007ൽ രാജി സമർപ്പിച്ചെങ്കിലും സർക്കാർ അംഗീകരിച്ചില്ല. ഇതിനിടെ കുറച്ചുനാൾ ശിവസേനയിലും പ്രവർത്തിച്ചു. 26/11 ഭീകരാക്രമണം, ഷീന ബോറ വധക്കേസ് എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ 2 പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഉദ്ധവ് സർക്കാർ അധികാരത്തിലെത്തിയപ്പോഴാണ് സസ്പെഷൻ റദ്ദാക്കിയതും സർവീസിൽ തിരിച്ചെടുത്തതും. സുപ്രധാനമായ ക്രൈം ഇന്റലിജൻസ് യൂണിറ്റിലായിരുന്നു നിയമനം.

അർണാബ് ഗോസ്വാമി

അതിനു പിന്നാലെയാണ് റിപ്പബ്ലിക് ടിവി എഡിറ്റർ അർണബ് ഗോസ്വാമിയെ ഫ്ലാറ്റിലെത്തി നാടകീയമായി അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് സച്ചിൻ വാസെ വാർത്തകളിൽ ഇടംപിടിച്ചത്. ടിആർപി കേസ്, ആഡംബര കാർ നിർമാതാവ് ദിലീപ് ഛബ്രിയ കേസ് എന്നിവ അന്വേഷിച്ചിരുന്നതും വാസെയാണ്. ഇതിനിടെ, സ്വന്തം ഓഫിസിലെ സീനിയർ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ മറികടന്ന് മുംബൈ പൊലീസ് കമ്മിഷണർ, ആഭ്യന്തരമന്ത്രി എന്നിവർക്ക് നേരിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന വിധത്തിലായതോടെ വാെസയ്ക്കെതിരെ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിൽനിന്ന് എതിർപ്പുയർന്നതും അദ്ദേഹത്തെ പിന്നീട് വെട്ടിലാക്കി.

കുറ്റകൃത്യം എന്തിന്?

അംബാനിയുടെ വസതിക്കു സമീപം സ്ഫോടകവസ്തുക്കളുമായി വാഹനം സച്ചിൻ വാസെ ഉപേക്ഷിച്ചത്, ആ കേസ് തെളിയിച്ച് പൊലീസ് സേനയിൽ തന്റെ പ്രശസ്തി വർധിപ്പിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടാണെന്ന് അന്വേഷണസംഘം പറയുന്നു. കാർ നേരത്തെ കൈവശം വച്ചിരുന്ന മൻസുക് ഹിരണിനെക്കൊണ്ട് കുറ്റം സമ്മതിപ്പിക്കാനായിരുന്നു സച്ചിൻ വാസെ പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നത്. ഹിരണിനെ പിന്നീട് കേസിൽനിന്നു രക്ഷിക്കാമെന്നും സച്ചിൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നത്രെ. എന്നാൽ, േകസന്വേഷണം താൻ ഉൾപ്പെടുന്ന ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘത്തിൽനിന്ന് എടിഎസിലേക്കു പോയതോടെ കാര്യങ്ങൾ കയ്യിൽ നിൽക്കാതെ വന്നു. ഇതോടെ, സച്ചിന്‍ വാസെയുടെ സംഘാംഗങ്ങൾത്തന്നെ ഹിരണിനെ വിളിച്ചുവരുത്തി ക്ലോറോഫോം മണപ്പിച്ചു ബോധരഹിതനാക്കി കടലിൽ തള്ളുകയായിരുന്നെന്നാണ് അന്വേഷണസംഘത്തിന്റെ കണ്ടെത്തൽ.

ബാന്ദ്ര കുർളയിലെ നദിയില്‍നിന്ന് എൻഐഎക്കു ലഭിച്ച സിപിയു, നമ്പർ പ്ലേറ്റ് തുടങ്ങിയവ. ഹിരണിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തെളിവുകളാണിതെന്നാണ് എന്‍ഐഎ പറയുന്നത്.

അനിൽ ദേശ്‌മുഖ്, പവാറിന്റെ വിശ്വസ്തൻ

നാഗ്പുർ ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള നിയമസഭാംഗമാണ് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അനിൽ േദശ്മുഖ്. ഒട്ടേറെ മുതിർന്ന നേതാക്കൾ ഉണ്ടായിട്ടും തന്റെ ചൊൽപ്പടിയിൽ പൂർണമായി നിൽക്കുന്ന ഒരാളെന്ന നിലയിൽ എൻസിപി അധ്യക്ഷൻ ശരദ് പവാറാണ് ദേശ്മുഖിനെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി പദത്തിലേക്കു നിർദേശിച്ചത്. ചില മുതിർന്ന നേതാക്കൾ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി പദം ഏറ്റെടുക്കാൻ തയാറാകാതെ വന്നതിനെത്തുടർന്ന് പവാർ അപ്രതീക്ഷിതമായി ദേശ്മുഖിനെ നിയോഗിക്കുകയായിരുന്നെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ശിവസേനയുടെ ആരോപണം. തന്നെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനും ഉദ്ധവ് സർക്കാരിനെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താനും പരംബീർ നടത്തിയ ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമായാണ് 100 കോടി രൂപയുടെ അഴിമതി ആരോപണമെന്നാണ് ദേശ്മുഖിന്റെ പ്രതികരണം. തനിക്കെതിരെയുള്ള ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണത്തെയും അദ്ദേഹം സ്വാഗതം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ഏറ്റുമുട്ടാൻ പരംബീർ സിങ്

പൊലീസിലെ അഴിമതി വിരുദ്ധവിഭാഗം മേധാവിയായിരുന്ന പരംബീർ സിങ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഫെബ്രുവരിയിലാണ് മുംബൈ പൊലീസ് കമ്മിഷണറായി ചുമതലയേറ്റത്. നേരത്തെ, താനെ കമ്മിഷണറായിരുന്നു. സുശാന്ത് സിങ് കേസ്, കങ്കണ റനൗട്ട് വിവാദം, ടിആർപി കേസ്, റിപ്പബ്ലിക് ടിവി എഡിറ്റർ അർണബ് ഗോസ്വാമിയുടെ അറസ്റ്റ് എന്നിങ്ങനെ ഒന്നിനു പുറകെ മറ്റൊന്നായി വിവാദ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടിവന്നതിനു പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ സർക്കാരിനും വകുപ്പു മന്ത്രിക്കുമെതിരെയുള്ള പരസ്യ ഏറ്റുമുട്ടലും നിയമപോരാട്ടവും.

ബാന്ദ്ര കുർളയിലെ നദിയിൽനിന്ന് വാഹനത്തിന്റെ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ. ഹിരണിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തെളിവുകൾ നദിയിൽ എറിഞ്ഞതായാണു എൻഐഎക്കു ലഭിച്ച വിവരം. ചിത്രം: എഎൻഐ

വിവാദത്തിൽ ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥ

മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പൊലീസുകാരുടെ സ്ഥലംമാറ്റവും നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർക്കാരിലെ ഉന്നതരും മുതിർന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും വൻതോതിൽ പണം ആവശ്യപ്പെട്ടെന്ന റിപ്പോർട്ട് ഇന്റലിജൻസ് വിഭാഗത്തിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥയായ രശ്മി ശുക്ല സർക്കാരിനു സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇൗ റിപ്പോർട്ട് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ പക്കലെത്തിയത് സർക്കാരിനെ അസ്വസ്ഥമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. പല ഇന്റലിജൻസ് വിവരങ്ങളും രശ്മി ശുക്ല ബിജെപി നേതാക്കൾക്കു കൈമാറിയിട്ടുണ്ടെന്ന സംശയത്തിലാണ് സർക്കാർ. രഹസ്യവിവരങ്ങൾ ചോർത്തിയെന്ന ആരോപണങ്ങൾക്കിടെ അജ്ഞാതർക്കെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഒൗദ്യോഗിക രഹസ്യങ്ങൾ അടങ്ങിയ കത്തു ചോർത്തിയെന്നതാണ് അജ്ഞാതര്‍ക്കെതിരെയുള്ള പരാതിയെങ്കിലും അന്വേഷണം രശ്മി ശുക്ലയിലേക്ക് തന്നെ എത്താനാണു സാധ്യത. അതുവഴി ബിജെപിയെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കാമെന്നും മഹാ വികാസ് അഘാഡി സർക്കാർ കരുതുന്നു.

തക്കംപാർത്ത് ബിജെപി

അട്ടിമറിക്ക് അവസരം കാത്തിരിക്കുകയാണ് ബിജെപി. എൻഡിഎയിലെ സഖ്യകക്ഷിയായ ആർപിഐയും ചില ബിജെപി നേതാക്കളും മഹാരാഷ്ട്രയിൽ രാഷ്ട്രപതി ഭരണം ഏർപ്പെടുത്തണമെന്ന ആവശ്യവുമായി ചാടിവീണുകഴിഞ്ഞു. ലോക്സഭയിലും മഹാരാഷ്ട്രയുടെ തെരുവുകളിലും പ്രതിഷേധവുമായി ബിജെപി എത്തിയിരിക്കെ, ഇപ്പോഴത്തെ സംഭവങ്ങൾ ആസൂത്രിതമാണെന്ന നിഗമനത്തിലാണ് ഭരണപക്ഷമായ മഹാ വികാസ് അഘാഡി. സർക്കാരിനും ആഭ്യന്തരമന്ത്രിക്കുമെതിരെ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വൻ ആരോപണവുമായി രംഗത്തുവരുന്നതും, സിബിഐ അന്വേഷണം തേടി സുപ്രീം കോടതിയിലേക്കു നീങ്ങിയതുമെല്ലാം പുറത്തു നിന്നുള്ള വലിയ ശക്തികളുടെ പിന്തുണയോടെ ആണെന്നാണ് മഹാ വികാസ് അഘാഡി കരുതുന്നത്. ഗവർണർക്കു വിമാനം നിഷേധിച്ച മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാർ നടപടിയടക്കം തിരിച്ചടിക്കാൻ ബാക്കിനിൽക്കുന്ന ഒട്ടേറെ സംഭവങ്ങൾ ബിജെപി നേതൃത്വത്തിന്റെ മനസ്സിലുമുണ്ട്.

