അവധി ദിവസങ്ങളിലും വാക്സീന്‍ വിതരണം നടത്തണമെന്ന് കേന്ദ്രം

ന്യൂഡൽഹി∙ പൊതു അവധി ദിവസങ്ങളിലും കോവിഡ് വാക്സീന്‍ വിതരണം നടത്തണമെന്ന് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍. ഏപ്രിൽ ഒന്നാം തീയതി മുതൽ 30 വരെ സര്‍ക്കാര്‍, സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളില്‍ ഒരു ദിവസവും വാക്സീന്‍ വിതരണം തടസ്സപ്പെടരുതെന്ന് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്കും കേന്ദ്ര ഭരണപ്രദേശങ്ങള്‍ക്കും നിര്‍ദേശം നല്‍കി.

ഇതോടെ ദുഃഖ വെള്ളി, ഈസ്റ്റര്‍, വിഷു, മഹാവീര ജയന്തി ദിവസങ്ങളിലും വാക്സീന്‍ ലഭ്യമാകും. രോഗബാധ ഉയരുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ പരമാവധി പേര്‍ക്ക് അതിവേഗം വാക്സീന്‍ നല്‍കാനാണ് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ നീക്കം.



കോവിഡ് വാക്സിനേഷന്റെ വേഗതയിലും കവറേജിലും ദ്രുതഗതിയിലുള്ള വർധനവ് ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് എല്ലാ കോവിഡ് പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ് കേന്ദ്രങ്ങളും പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ മാർച്ച് 31ന് കേന്ദ്രം സംസ്ഥാനങ്ങളും കേന്ദ്ര ഭരണപ്രദേശങ്ങളുമായി ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു. അതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നടപടി. പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉന്നത തലത്തിൽ പതിവായി നിരീക്ഷിക്കുകയും അവലോകനം ചെയ്യുന്നതും തുടരുകയാണ്.

