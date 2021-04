ലവ് ജിഹാദിൽ വീണ്ടും യോഗി; കേരളത്തിൽ നിയമമില്ലാത്തത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് ചോദ്യം

അടൂർ∙ എസ്ഡിപിഐ, പിഡിപി തുടങ്ങിയ തീവ്ര സംഘടനകളുമായി സിപിഎമ്മിന്റെ അവിശുദ്ധ ബന്ധം കേരളത്തിന്റെ പൊതു സുരക്ഷയെ ബാധിക്കുമെന്ന് ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ്. ലൗ ജിഹാദ് തടയണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടു പോലും പിണറായി വിജയൻ നടപ്പാക്കിയില്ല. യുപിയിൽ വിധി നടപ്പാക്കി കഴിഞ്ഞെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

മുന്നണികൾ മാറി മാറി ഭരിച്ചിട്ടും യഥാർഥ വികസനം കേരളത്തിലില്ല. സ്വർണക്കടത്തിന്റെ കേന്ദ്രം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസാണെങ്കിൽ മറ്റു മന്ത്രിമാരുടെ ഓഫിസിന്റെ സ്ഥിതി എന്താണെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. അടൂരിലെ എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥി പന്തളം പ്രതാപന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രചാരണത്തിന് എത്തിയതായിരുന്നു യുപി മുഖ്യമന്ത്രി.

English Summary : Yogi Adityanath slams Kerala govt. for not making law against love jihad