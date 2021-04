കാർ ഇടിച്ചു കയറ്റി, സുരക്ഷാ ഭീഷണി; യുഎസിലെ ക്യാപ്പിറ്റൽ മന്ദിരം അടച്ചു

വാഷിങ്ടൻ ∙ സുരക്ഷാ ഭീഷണിയെ തുടർന്നു യുഎസ് പാർലമെന്റ് മന്ദിരമായ ക്യാപ്പിറ്റൽ മന്ദിരം അടച്ചു. ക്യാപ്പിറ്റലിന്റെ സുരക്ഷാ ബാരിക്കേഡിലേക്കു ഒരാൾ കാർ ഇടിച്ചു കയറ്റിയതിനെ തുടർന്നാണു നടപടി. സംഭവത്തിൽ രണ്ടു പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കു പരുക്കേറ്റു. വാഹനമോടിച്ച ഡ്രൈവറെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തെന്നു യുഎസ് ക്യാപ്പിറ്റൽ പൊലീസ് ട്വിറ്ററിൽ അറിയിച്ചു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല.

ജനുവരി ആറിനു ക്യാപ്പിറ്റലിൽ മുൻ പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപിന്റെ അനുകൂലികൾ നടത്തിയ കലാപത്തിനു പിന്നാലെ അതീവ ജാഗ്രതയിലാണു രാജ്യം. യുഎസിന്റെ പുതിയ പ്രസിഡന്റായി ജോ ബൈഡൻ അധികാരമേൽക്കാനിരിക്കെ ആയിരുന്നു അന്നത്തെ ആക്രമണം.



