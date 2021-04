ഹരിപ്പാട്∙ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ പ്രചാരണ പരിപാടിയില്‍ പങ്കെടുത്ത ബിഎല്‍ഒയെ സസ്പെന്‍ഡ് ചെയ്തു. എല്‍ഡിഎഫിന്റെ പരാതിയെ തുടര്‍ന്നാണ് നടപടി. വോട്ട് ബഹിഷ്കരണ വിഷയം ചര്‍ച്ച ചെയ്യാനാണ് പോയതെന്ന് ബിഎല്‍ഒ പി.കെ.പ്രമോദ് കുമാര്‍ പ്രതികരിച്ചു.

English Summary : BLO suspended for participated in Ramesh Chennithala's campaign