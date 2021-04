രാജ്യത്ത് 89,129 പുതിയ കോവിഡ് കേസുകൾ; സെപ്റ്റംബർ 20നു ശേഷമുള്ള ഉയർന്ന നിരക്ക്

ന്യൂഡൽഹി∙ ആശങ്ക ഉയർത്തി രാജ്യത്ത് കോവി‍ഡ് കേസുകൾ കുതിക്കുന്നു. 24 മണിക്കൂറിനിടെ 89,129 കോവിഡ് കേസുകളാണ് പുതുതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. സെപ്റ്റംബർ 20നു ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കാണിത്. 92,605 കേസുകളാണ് സെപ്റ്റംബർ 20 ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 714 കോവിഡ് മരണങ്ങളും റിപ്പോർട്ടു ചെയ്തു. ആകെ മരണം 1,64,110. ഇതുവരെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 1,23,92,260 ആയി.

നിലവിൽ, 6,58,909 പേരാണ് കോവിഡ് ബാധിച്ചു ചികിത്സയിൽ. ആകെ രോഗബാധിതരുടെ 5.32 ശതമാനമാണ് ഇത്. രോഗുമുക്തി നിരക്ക് 93.36 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു. മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ രോഗികൾ. വെള്ളിയാഴ്ച, 47,827 പേർക്കാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. മുംബൈയിൽ 8,648 പുതിയ രോഗികളുണ്ട്.

കോവിഡ് കുതിച്ചുയരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ലോക്ഡൗൺ സാധ്യത തള്ളിക്കളയാനാകില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ധവ് താക്കറെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. രാജ്യതലസ്ഥാനമായ ഡൽഹിയിൽ 3,594 കേസുകളാണ് വെള്ളിയാഴ്ച സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഈ വർഷം റിപ്പോർട്ടു ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും കൂടിയ നിരക്കാണ് ഇത്. തമിഴ്നാട്ടിൽ 3,290 പേർക്കും കർണാടകയിൽ 4,991 പേർക്കും പുതുതായി രോഗം ബാധിച്ചു.

