യുവാവിനെ ബെംഗളൂരു ബസിൽ നിന്നിറക്കി കുത്തിയ സംഭവം: നാലു പേർ അറസ്റ്റിൽ

മംഗളൂരു ∙ യാത്രക്കിടെ സദാചാര ഗുണ്ടകൾ യുവാവിനെ ബസിൽ നിന്നു വലിച്ചിറക്കി മർദിക്കുകയും കുത്തിപ്പരുക്കേൽപിക്കുകയും ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ 4 പേർ അറസ്റ്റിലായി. മംഗളൂരു അത്താവറിലെ ബാലചന്ദ്ര(28), കണ്ടുക്കയിലെ ധനുഷ് ഭണ്ഡാരി(25), ശക്തിനഗറിലെ ജയപ്രകാശ്(27), ഉർവയിലെ അനിൽ കുമാർ(38) എന്നിവരെയാണ് അറസ്റ്റു ചെയ്തത്. ബജ്റംങ് ദൾ പ്രവർത്തകരാണ് അറസ്റ്റിലായത്.



വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി മംഗളൂരു ജോക്കട്ടെയിലെ അസ്വിദ് അൻവർ മുഹമ്മദിനെ(24)യാണ് അക്രമിച്ചത്. സാരമായി പരുക്കേറ്റ ഇയാൾ ചികിത്സയിലാണ്. അസ്വിദും ഇതര സമുദായത്തിൽപെട്ട സുഹൃത്തായ യുവതിയും മംഗളൂരുവിൽനിന്നു ബെംഗളൂരുവിലേക്കു ബസിൽ പുറപ്പെട്ടതാണ്. പമ്പുവെല്ലിലെത്തിയപ്പോൾ ബസ് തടഞ്ഞു നിർത്തി അസ്വിദിനെ വലിച്ചിറക്കി മർദിക്കുകയായിരുന്നു. ബെംഗളൂരുവിൽ ജോലി ആവശ്യാർഥം പോവുകയായിരുന്നു യുവതി. അവിടം പരിചയമില്ലാത്തതിനാൽ സുഹൃത്തായ അസ്വിദിനെ ഒപ്പം കൂട്ടിയതാണെന്നു സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണർ എൻ. ശശികുമാർ വ്യക്തമാക്കി.

English Summary: Four arrested for attack on interfaith couple travelling in a bus from Mangaluru