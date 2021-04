പിഴുതെറിഞ്ഞ ’ചെഞ്ചോരപ്പൊൻ കതിർ’; ‘ക്യാപ്റ്റൻ’ പിണറായി എത്തുമ്പോൾ

കണ്ണൂ‍ർ∙ അന്നു ചെഞ്ചോരപ്പൊൻ കതിരായി പി.ജയരാജൻ, ഇന്നു ക്യാപ്റ്റനായി പിണറായി വിജയൻ. വിഎസിനെയും പി. ജയരാജനെയും അണികൾ വാഴ്ത്തിയപ്പോഴെല്ലാം വ്യക്തിപൂജയെന്നു നെറ്റി ചുളിച്ച പിണറായി ഇന്ന് അതേ വാഴ്ത്തുക്കൾ ആസ്വദിക്കുകയാണോ എന്ന സംശയമാണു പാർട്ടിക്കും മുന്നണിക്കുമുള്ളിൽ. ക്യാപ്റ്റൻ എന്നതു പാർട്ടിയുടെ വിളിയല്ലെന്നും പാർട്ടിക്ക് എല്ലാവരും സഖാവാണെന്നും കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ കഴിഞ്ഞദിവസം ഓർമിപ്പിച്ചതു വിഎസിനെ കൂട്ടുപിടിച്ചാണ്. ’സഖാവ് പിണറായി വിജയൻ, സഖാവ് വിഎസ്’ എന്നാണു നേതാക്കളെ പാർട്ടിക്കാർ വിളിക്കാറുള്ളതെന്നു കോടിയേരി എടുത്തു പറഞ്ഞതു വെറുതേയല്ല, വിഎസിനോട് എടുത്ത നിലപാടിന്റെ ഓ‍ർമ പുതുക്കിയതു കൂടിയാണ്. കണ്ണൂർ സിപിഎം രാഷ്ട്രീയത്തിലെ പുതിയ ബലാബലത്തിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ചർച്ച വ്യക്തിപൂജക്കെതിരെ പല ഘട്ടത്തിൽ പാർട്ടിയും പിണറായിയും സ്വീകരിച്ച നിലപാടുകളാണ്.

∙ ‘ബക്കറ്റിലെ തിരമാല’

വിഎസ്–പിണറായി പക്ഷങ്ങളായി പാർട്ടി നിന്നിരുന്ന കാലത്താണു വിഎസിന് അമിതമായ പ്രാധാന്യം അണികളിലും മാധ്യമങ്ങളിലും ലഭിച്ചത്. പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിരിക്കേ മതികെട്ടാൻ മലകയറിച്ചെന്നതും അഴിമതിക്കാർക്കെതിരെ കർശന നിലപാടെടുത്തതുമെല്ലാം വിഎസിനു വീരപരിവേഷം നൽകി. 2006ലെ സീറ്റ് നിഷേധിക്കൽ വിവാദത്തിൽ അണികൾ വിഎസിനായി തെരുവിലിറങ്ങിയതോടെ നേതൃത്വത്തിനു വഴങ്ങേണ്ടിവന്നു. മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കേ നടത്തിയ മൂന്നാർ ഓപ്പറേഷൻ അണികളിൽ താരാരാധന പടർത്തി. ലാവലിൻ വിഷയത്തിൽ പിണറായിക്കെതിരെ തുറന്ന നിലപാടെടുത്തിരുന്ന വിഎസിനു ലഭിച്ചുപോന്ന അമിത പ്രാധാന്യത്തെ മീഡിയാ സിൻഡിക്കറ്റിന്റെ ചുമലിലാണു പിണറായി പക്ഷം വച്ചുകെട്ടിയത്. പാർട്ടി കമ്മിറ്റികളിൽ ഇതിന്റെ പേരിൽ വിഎസ് കടന്നാക്രമിക്കപ്പെട്ടു. വ്യക്തിയല്ല, പ്രസ്ഥാനമാണു വലുതെന്നു പാർട്ടി വിഎസിനെ ഓർമിപ്പിച്ചപ്പോഴെല്ലാം പിണറായിയായിരുന്നു സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്ത്. 2011–16ൽ പ്രതിപക്ഷനേതൃസ്ഥാനത്തിരുന്ന് വിഎസ് വാർത്ത സൃഷ്ടിച്ചതെല്ലാം പാർട്ടി എന്ന നിലയ്ക്കായിരുന്നില്ല, ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു. പൊതുയോഗങ്ങളിൽ വിഎസിന്റെ വരവിൽ ആവേശം അണപൊട്ടിയൊഴുകി. നീട്ടിക്കുറുക്കിയുള്ള പ്രസംഗത്തിനായി ജനം കാത്തിരുന്നു.

വി.എസ്.അച്യുതാനന്ദൻ.

പാർട്ടിക്കു മുകളിൽ വ്യക്തിയായിത്തന്നെ ആ അഞ്ചുവർഷവും വിഎസ് നിന്നു. വ്യക്തിപൂജയിലേക്ക് അംഗങ്ങൾ നീങ്ങുന്നതിനെതിരെ പ്രാദേശിക കമ്മിറ്റികൾ പോലും പടവാളെടുത്തു. പാർട്ടിയെക്കാൾ വളരാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന് പാർട്ടി സമ്മേളനങ്ങളിൽ പോലും വിഎസ് ഒറ്റതിരി‍ഞ്ഞ് ആക്രമിക്കപ്പെട്ടപ്പോഴും പിണറായിയായിരുന്നു സെക്രട്ടറി. ’ബക്കറ്റിലെ തിരമാല’ എന്ന പ്രയോഗം ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടു. പാർട്ടിയാകുന്ന കടലിനോടു ചേർന്നു നിൽക്കുമ്പോഴേ തിരമാലയാകൂവെന്നും ബക്കറ്റിലെ കടൽവെള്ളത്തിൽ തിരമാലയുണ്ടാകില്ലെന്നും ഉന്നംവച്ചത്, പാർട്ടിക്കു മുകളിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ട വിഎസിനെയായിരുന്നു. 2016ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിഎസും പിണറായിയും മത്സരിക്കുമ്പോൾ ആരാണു മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർഥിയെന്ന ചോദ്യം നേതൃത്വം നേരിട്ടിരുന്നു. വ്യക്തിയെ മുൻനിർത്തി തിരഞ്ഞെടുപ്പു നേരിടുന്നതു കമ്യൂണിസ്റ്റ് രീതിയല്ലെന്നു വിശദീകരിച്ചത് അന്നത്തെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനായിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ’ക്യാപ്റ്റൻ’പിണറായിയാണെന്നു പറഞ്ഞുതന്നെ സിപിഎം വോട്ട് ചോദിക്കുന്നു. കമ്യൂണിസ്റ്റ് രീതിയാണോ, അല്ലയോ എന്നു വിശദീകരിക്കാൻ പാർട്ടിക്ക് ഒരു സ്ഥിരം സെക്രട്ടറിയില്ലാത്ത സ്ഥിതിയുമാണ്.

∙ പിഴുതെറിഞ്ഞ ’ചെഞ്ചോരപ്പൊൻ കതിർ’

കതിരൂർ മനോജ് വധക്കേസിൽ പ്രതിചേർക്കപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്നു പി.ജയരാജനെ മഹത്വവൽകരിക്കാൻ കണ്ണൂർ കേന്ദ്രീകരിച്ചു നടന്ന പ്രചാരണമാണു ജയരാജനെതിരെ പാർട്ടി വ്യക്തി പൂജ ആരോപണം ഉയർത്തിയത്. കേസിൽ യുഎപിഎ ചുമത്തിയപ്പോൾ ഇതിനെതിരെ ഏരിയാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ പാർട്ടിയുടെ ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് തയാറാക്കിയ കുറിപ്പ് നിറയെ ജയരാജൻ സ്തുതികളായിരുന്നു.

പി.ജയരാജൻ

കിടപ്പുരോഗികൾക്കു മുൻപിൽ സാന്ത്വനവുമായി അവതരിക്കുന്ന ദൂതനായും മറ്റുമാണു ജയരാജനെ വാഴ്ത്തിയത്. ജയരാജൻ നാടിൻ നെടുനായകനാണെന്നും ചെഞ്ചോരപ്പൊൻ കതിരാണെന്നുമൊക്കെ പുകഴ്ത്തുന്ന വിഡിയോ സോങ്ങും പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. ഇതു ചർച്ചയായതോടെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയിൽ നിശിതമായ വിമർശനം നേരിട്ട ജയരാജനെ വ്യക്തിപൂജയുടെ പേരിൽ പാർട്ടി താക്കീത് ചെയ്തു.

പിജെ ആർമി എന്ന പേരിൽ ഫെയ്സ്ബുക്കിൽ ജയരാജൻ ആരാധകർ നടത്തിയ സ്തുതികളെയും പാർട്ടി തള്ളിപ്പറഞ്ഞിരുന്നു. ഈ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സീറ്റ് നിഷേധിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ പിജെ ആർമി ഗ്രൂപ്പിൽ വന്ന പോസ്റ്റുകളുടെ പേരിൽ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൽ ജയരാജൻ നേരിട്ടതു രൂക്ഷ വിമർശനമായിരുന്നു. കമ്മിറ്റി നടക്കുന്നതിനിടെ തന്നെ ഫെയ്സ്ബുക്കിലൂടെ ’പിജെ ആർമി’ എന്ന ഗ്രൂപ്പിനെ ജയരാജനു തള്ളിപ്പറയേണ്ടിവന്നു.

മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ.

∙ പിണറായി ‘വിജയം’

ഇതേ സിപിഎം ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വ്യക്തികേന്ദ്രീകൃതമായി പ്രചാരണം നയിക്കുന്നുവെന്നാണ് ആക്ഷേപം. ആക്ഷേപമുന്നയിക്കുന്നവരിൽ മുന്നണിയിലെ ചില ഘടകകക്ഷികളുമുണ്ട്. പക്ഷേ ഉറക്കെയല്ലെന്നു മാത്രം. 1991ൽ തുടർഭരണം പ്രതീക്ഷിച്ചു നിയമസഭ ഒരു വർഷം മുൻപേ പിരിച്ചുവിട്ട ചരിത്രം സിപിഎമ്മിലുണ്ട്. അന്ന് ഇ.കെ.നായനാരായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി. പക്ഷേ ആ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നായനാരെ ടീം ക്യാപ്റ്റനായി പ്രതിഷ്ഠിച്ചല്ല പാർട്ടി വോട്ട് ചോദിച്ചത്. പ്രചാരണം വ്യക്തികേന്ദ്രീകൃതമാകുന്നു എന്ന ചർച്ച ’ക്യാപ്റ്റൻ’ എന്ന വിശേഷണത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റി മാത്രമല്ല. ’എൽഡിഎഫ് വരും എല്ലാം ശരിയാകും’ എന്നതായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ മുദ്രാവാക്യം.

സംസ്ഥാനമാകെ ഈ മുദ്രാവാക്യം പതിച്ച പ്രചാരണ പോസ്റ്ററുകളിൽ നിറഞ്ഞത് അന്നത്തെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഎസും പാർട്ടി സെക്രട്ടറി കോടിയേരിയും, ഒപ്പം അന്നു പിബി അംഗമായിരുന്ന പിണറായിയുമാണ്. ’ഉറപ്പാണ് എൽഡിഎഫ്’ എന്ന മുദ്രാവാക്യത്തിലേക്കു മാറുമ്പോൾ പോസ്റ്ററിലെല്ലാം ഒരു മുഖം മാത്രം. രാജ്യത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള കലാകാരൻമാരെ പങ്കെടുപ്പിച്ച് ധർമടം മണ്ഡലത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന കലാസന്ധ്യയുടെ പേരും വലിയ ചർച്ചയായിക്കഴിഞ്ഞു. ’വിജയം’ എന്ന പേര് മുന്നണിയുടെ വിജയത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണെന്നു ധർമടത്തെ സിപിഎം പ്രവർത്തകർ പോലും അവകാശപ്പെടുന്നില്ല. ’വിജയം’ എന്നാൽ വിജയനാകുന്നു.

