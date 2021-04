കോട്ടയം ∙ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള പരസ്യപ്രചാരണം ഞായറാഴ്ച അവസാനിക്കും. സംസ്ഥാനത്ത് കനത്ത ജാഗ്രതയ്ക്കു തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷന്‍റെ നിര്‍ദേശം. പ്രചാരണത്തിനും അനുബന്ധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കും നിയന്ത്രണം ഏര്‍പ്പെടുത്താനും തീരുമാനം.



ചൊവ്വാഴ്ച വോട്ടെടുപ്പിലേക്കു നീങ്ങുന്നതിനു മുന്നോടിയായി കര്‍ശനമായ നിരീക്ഷണമാണ് എല്ലാ ജില്ലകളിലും. സംസ്ഥാന അതിര്‍ത്തികളിലും ജാഗ്രതാ നിര്‍ദേശം നല്‍കി. പണം, മദ്യം, ആയുധങ്ങള്‍ എന്നിവയുടെ കടത്ത് ഉണ്ടോ എന്നറിയാന്‍ പ്രത്യേക നിരീക്ഷണം വേണമെന്നു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന്‍ പൊലീസിനും കേന്ദ്ര സേനകള്‍ക്കും നിര്‍ദേശം നല്‍കി.

ബൈക്ക് റാലികള്‍ നിരോധിച്ചു. പരസ്യപ്രചാരണം അവസാനിക്കുമ്പോഴുള്ള കലാശക്കൊട്ടും റദ്ദാക്കി. കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്‍റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് തീരുമാനം. സൗജന്യ ഭക്ഷണ വിതരണം, പാരിതോഷികങ്ങളുടെ വിതരണം എന്നിവ അനുവദിക്കില്ല. പരസ്യപ്രചാരണം അവസാനിക്കുന്നതോടെ മണ്ഡലത്തിലെ വോട്ടര്‍മാരല്ലാത്തവര്‍ അവിടെനിന്ന് മാറണം. പരസ്യപ്രചാരണം അവസാനിച്ചാല്‍ പോളിങ് അവസാനിക്കും വരെ ഉച്ചഭാഷിണികളോ മൈക്കോ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഒരു പ്രചാരണവും പാടില്ല.

ഗെസ്റ്റ് ഹൗസുകള്‍ പ്രത്യേകം നിരീക്ഷിക്കും. രാഷ്ട്രീയ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ അവിടങ്ങളില്‍ ഒത്തുചേരരുത്. വോട്ടെടുപ്പു ദിവസം ബൂത്തിന്‍റെ നൂറ് മീറ്റര്‍ പരിധിയില്‍ കൊടിതോരണങ്ങളോ പ്രചാരണ വസ്തുക്കളോ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കാന്‍ പാടില്ല. സ്ഥാനാര്‍ഥിയോ ഏജന്‍റോ വോട്ടര്‍മാരെ വാഹനത്തില്‍ ബൂത്തിലെത്തിക്കരുത്. പൊലീസിന്റെ രാത്രികാല നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കാനും ആവശ്യപ്പെട്ടു.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ അതാത് മണ്ഡലങ്ങളിലേക്ക് എത്തിത്തുടങ്ങി. തിങ്കളാഴ്ച ഇവര്‍ പോളിങ് സാമഗ്രികള്‍ ഏറ്റുവാങ്ങും. പരസ്യപ്രചാരണത്തിനു മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം ശേഷിക്കെ വോട്ടുറപ്പിക്കാൻ മുന്നണികളും സ്ഥാനാർഥികളും നെട്ടോട്ടം തുടരുകയാണ്. വോട്ടുപിടിക്കാൻ അണികൾക്ക് പുറമെ സ്ഥാനാർഥികളുടെ വീട്ടുകാരും ബന്ധുക്കളും കളത്തിലുണ്ട്. പരസ്യപ്രചാരണം ഞായറാഴ്ച വരെ ഉണ്ടെങ്കിലും മിക്ക സ്ഥാനാർഥികളും ഈസ്റ്റര്‍ കണക്കിലെടുത്ത് സമാപനം ശനിയാഴ്ചത്തേക്കു മാറ്റി.

English Summary: Kerala Assembly Election: Public campaign to end on Sunday