ബന്ധുക്കളെ ഇറക്കി കോൺഗ്രസും ബിജെപിയും; രാജസ്ഥാനിലും പോരാട്ടച്ചൂട്

ജയ്പുർ ∙ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന സീറ്റുകൾ നിലനിർത്താൻ ബന്ധുക്കളെ കളത്തിലിറക്കി രാജസ്ഥാനിൽ കോൺഗ്രസിന്റെയും ബിജെപിയുടെയും സ്ഥാനാർഥി പട്ടിക. സുജൻഗഡ്, സഹാറ, രാജസമന്ധ് എന്നീ മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് 17ന് ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്.

സുജൻഗഡിൽ ഇപ്പോഴത്തെ മന്ത്രിസഭയിൽ അംഗമായിരുന്ന ഭൻവർലാൽ മേഘ്‍വാലിന്റെ നിര്യാണത്തെ തുടർന്നാണു തിരഞ്ഞെടുപ്പു വേണ്ടിവന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രൻ മനോജ് മേഘ്‍വാലിനെയാണു കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥി ആക്കിയത്. വസുന്ധര രാജെ മന്ത്രിസഭയിൽ അംഗമായിരുന്ന ഖേമാറാം മേഘ്‍വാൽ തന്നെയാണു ബിജെപിക്കായി ഇത്തവണയും പോരിനിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്.

ഇരു പാർട്ടികൾക്കും തുല്യശക്തിയുള്ള മണ്ഡലത്തിൽ ഒരു പാർട്ടിയും രണ്ടുതവണ തുടർച്ചയായി ജയിച്ചിട്ടില്ലെന്ന ചരിത്രവുമുണ്ട്. എങ്കിലും 38,000ത്തിലേറെ വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷം ഭൻവർലാൽ മേഘ്‍വാലിനു നൽകിയ മണ്ഡലത്തിൽ ഭരണകക്ഷി വലിയ പ്രതീക്ഷയാണ് അർപ്പിക്കുന്നത്. കോവിഡ് മൂലം മരിച്ച എംഎൽഎ കൈലാശ് ത്രിവേദിയുടെ വിധവ ഗായത്രി ദേവിയാണ് സഹാറയിൽ കോൺഗ്രസിനുവേണ്ടി മത്സരിക്കുന്നത്.

ജാതിസമവാക്യങ്ങൾ ഏറെ പ്രധാനമായ മണ്ഡലത്തിൽ ഭൈറോൺ സിഖ് ഷെഖാവത്ത് മന്ത്രിസഭയിൽ അംഗമായിരുന്ന രത്തൻ ലാൽ ജാട്ടിനെ മത്സര രംഗത്തേക്കു തിരിച്ചു വിളിച്ചിരിക്കുകയാണു ബിജെപി. റിബൽ സ്ഥാനാർഥിയുടെ സാന്നിധ്യം മൂലം കൈവിട്ടു പോയ മണ്ഡലം തിരികെ പിടിക്കുന്നതിനുള്ള കടുത്ത പോരാട്ടത്തിലാണു പാർട്ടി.

കഴിഞ്ഞ തവണ റിബലായി മത്സരിച്ച ലാധൂലാൽ പിതലിയ ഇത്തവണയും സ്വതന്ത്രനായി രംഗത്തിറങ്ങിയെങ്കിലും പിൻവലിപ്പിക്കാൻ ബിജെപിക്കായി. ഇതാകട്ടെ ബിജെപിയും കോൺഗ്രസും തമ്മിൽ കടുത്ത വാക്പോരിനും കാരണമായി. തന്റെയും കുടുംബത്തിന്റെയും സ്ഥാപനങ്ങൾ പൂട്ടിക്കുമെന്നും സാമ്പത്തികമായി തകർക്കുമെന്നും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയാണു പത്രിക പിൻവലിപ്പിച്ചതെന്നും, സുരക്ഷ നൽകണമെന്നും കാണിച്ച് പിതലിയ മുഖ്യമന്ത്രിക്കു കത്തെഴുതി.



പിതലിയ 30,573 വോട്ടുകൾ നേടി മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് എത്തിയപ്പോൾ ബിജെപിയുടെ ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനാർഥി രൂപ്‌ലാൽ ജാട്ട് പരാജയപ്പെട്ടത് ഏഴായിരത്തിലേറെ വോട്ടുകൾക്കു മാത്രം. റിബലിനെ ഒതുക്കാനായതോടെ മണ്ഡലം തിരിച്ചു പിടിക്കാമെന്ന ശുഭപ്രതീക്ഷയിലാണു ബിജെപി.

ബിജെപി എംഎൽഎയും മുൻമന്ത്രിയുമായിരുന്ന കിരൺ മഹേശ്വരിയുടെ നിര്യാണം മൂലം ഒഴിവുവന്ന രാജസമന്ധിൽ അവരുടെ പുത്രി ദീപ്തി മഹേശ്വരിയെ പാർട്ടി സ്ഥാനാർഥിയാക്കി. കിരൺ മഹേശ്വരി 24,000 ത്തിലേറെ വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ ജയിച്ച മണ്ഡലത്തിൽ ദീപ്തിയുടെ പ്രധാന എതിരാളി കോൺഗ്രസിന്റെ താൻസൂക്ക് ബോറയാണ്.

സ്പീക്കർ കോണ്‍ഗ്രസ് എംഎൽഎ ഗജേന്ദ്രസിങ് ഷെഖാവത്തിന്റെ നിര്യാണത്തെ തുടർന്ന് ഉദയ്പുർ ജില്ലയിലെ വല്ലഭ്നഗർ സീറ്റും ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണെങ്കിലും ഇവിടേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പു തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പു നടക്കുന്ന മൂന്നിൽ രണ്ടു മണ്ഡലങ്ങളിലും കണക്കുകൾ ബിജെപിക്ക് അനുകൂലമാണ്.

എങ്കിലും ഭരണത്തിലിരിക്കുന്നതിന്റെ ആനുകൂല്യവും കാർഷിക ബില്ലിനോടു സംസ്ഥാനത്തെ ഗ്രാമീണ മേഖലകളിലുയർന്നിരിക്കുന്ന പ്രതിഷേധവും കാര്യങ്ങൾ അനുകൂലമാക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണു കോൺഗ്രസ്. കോൺഗ്രസിനൊപ്പംനിന്ന ഭാരതീയ ട്രൈബൽ പാർട്ടിയും ബിജെപിക്കൊപ്പം നിന്ന രാഷ്്ട്രീയ ലോക്താന്ത്രിക പാർട്ടിയും വിവിധ കാരണങ്ങളാൽ മുന്നണി വിട്ടു സ്വതന്ത്ര നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് തിരഞ്ഞെടുപ്പു ഫലത്തെ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കും എന്നതും കണ്ടറിയണം.

English Summary : Bypolls in Rajasthan: Family Members in fray to keep the seats for Congress and BJP