‘ഇന്ത്യയിലെ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി യുഎസിന് മൗനം; ബിജെപി ഭരണത്തിൽ ജനം അസംതൃപ്തർ’

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് യുഎസ് മൗനം പാലിക്കുകയാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. ലോകത്തിന്റെ ജനാധിപത്യ കാഴ്ചപ്പാടുകളെ കുറിച്ച് മുൻ യുഎസ് അംബാസഡറായ നിക്കോളാസ് ബേൺസുമായി നടത്തിയ ഓൺലൈൻ ചർച്ചയിലാണ് രാഹുൽ ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.

‘ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി യുഎസ്സിൽനിന്ന് ഒരു പ്രതികരണവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ജനാധിപത്യത്തിന്റെ പങ്കുവയ്ക്കൽ എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഇവിടെയെന്താണ് നടക്കുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാട് എന്താണ്? യുഎസ് എന്നത് അഗാധമായ ആശയമാണെന്നാണ് ‍ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള ആശയവും അത് അവരുടെ ഭരണഘടനയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്ന രീതിയും മഹത്തരമാണ്. നിങ്ങൾ ആ ആശയത്തെ നിലനിർത്തുന്നുണ്ടോ? അതാണ് യഥാർഥ ചോദ്യം.’– രാഹുൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

ബിജെപി ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളോട് കാണിക്കുന്ന നടപടികളിൽ ധാരാളം ആളുകൾ അസംതൃപ്തരാണ്. അവരെയെല്ലാം ഇനി ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട്. പ്രധാനമന്ത്രി ആയി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടാൽ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന ചോദ്യത്തിന്, വളർച്ചാധിഷ്ഠിത കാഴ്ചപ്പാടിൽനിന്ന് തൊഴിലധിഷ്ഠിത കാഴ്ചപ്പാടിലേക്ക് നീങ്ങുമെന്നു രാഹുൽ മറുപടി നൽകി.

English Summary : "US Silent About What Is Happening In India": Rahul Gandhi