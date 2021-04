യുപി: കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിനിരയായ വിദ്യാർഥിനി ജീവനൊടുക്കി; 2 പേർ അറസ്റ്റിൽ

മീററ്റ്∙ ഉത്തർപ്രദേശിലെ മീററ്റിൽ കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിനിരയായ പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിനി ആത്മഹത്യ ചെയ്ത നിലയിൽ. ട്യൂഷൻ ക്ലാസ്സിൽനിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതിനിടെയാണ് നാലംഗ സംഘം പെൺകുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിനിരയാക്കിയത്.

പെൺകുട്ടിയുടെ ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ടു പേർ അറസ്റ്റിലായി. ലഖൻ, വികാസ് എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്. മറ്റു രണ്ടുപേർക്കായി തിരച്ചിൽ നടക്കുന്നതായി മുതിർന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കേശവ് കുമാർ പറഞ്ഞു.

സംഭവദിവസം വീട്ടിൽ എത്തിയ ശേഷം പെൺകുട്ടി മാതാപിതാക്കളെ വിവരം അറിയിച്ച ശേഷം ആത്മഹത്യയ്ക്കു ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. ഉടൻതന്നെ മാതാപിതാക്കൾ പെൺകുട്ടിയെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും മരിച്ചു.

