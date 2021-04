ന്യൂഡല്‍ഹി∙ രാജ്യത്ത് കോവിഡ് കേസുകള്‍ കുതിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ 93,249 പുതിയ കേസുകളാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സെപ്റ്റംബര്‍ പകുതിക്കു ശേഷം ഇതാദ്യമായാണ് ഇത്രയേറെ കേസുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 25 ദിവസമായി രോഗികളുടെ എണ്ണത്തില്‍ വന്‍ വര്‍ധനവാണ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്.

രോഗമുക്തി നേടുന്നവരുടെ എണ്ണം കുറയുന്നതും അധികൃതരെ ആശങ്കയിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്ത 93,249 പുതിയ കേസുകളില്‍ 81.42 ശതമാനവും മഹാരാഷ്ട്ര, കര്‍ണാടക, ഛത്തിസ്ഗഡ്, ഡല്‍ഹി, തമിഴ്‌നാട്, ഉത്തര്‍പ്രദേശ്, പഞ്ചാബ്, മധ്യപ്രദേശ് എന്നീ എട്ടു സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്നാണ്. 60 ശതമാനവും മഹാരാഷ്ട്രയില്‍നിന്നു മാത്രമാണ്.

ഇവിടെ 49,447 പേര്‍ക്കാണു പുതുതായി കോവിഡ് ബാധിച്ചത്. 277 പേര്‍ മരിക്കുകയും ചെയ്തു. മുംബൈയില്‍ മാത്രം ശനിയാഴ്ച 9,000 പേര്‍ക്കു കോവിഡ് ബാധിച്ചു. ഡല്‍ഹിയില്‍ 3,500 പുതിയ കേസുകളാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്.



English Summary: 93,249 New Covid Cases In India, Highest Daily Rise Since Mid-September