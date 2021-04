വടകരയുടെ നീതിശാസ്ത്രം; രമയുടെ ദൗത്യത്തിലെ രാഷ്ട്രീയസമസ്യകൾ

മലബാറിൽ സിപിഎമ്മിന്റെ പരിഭ്രാന്തിയാണ് കെ.കെ. രമ. പാർട്ടിക്കൊപ്പം ദീർഘകാലം നടന്ന വനിതാ സഖാവിന്റെ ചോദ്യങ്ങളേയും 3 പെൺമക്കളേയും രാഷ്ട്രീയപ്രവർത്തകരാക്കി വളർത്തിയ കർഷക സംഘം നേതാവായ മാധവൻമാഷ് എന്ന പിതാവിനേയും ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ നേരിടാൻ ഇന്നും പാർട്ടിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. ഒരു പതിറ്റാണ്ടോളമായിട്ടും ഈ അന്തരീക്ഷത്തിന് അയവു വന്നിട്ടില്ല. ആർഎംപി എന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ മാത്രം സ്ഥാനാർഥിയായാണ് കഴിഞ്ഞ തവണ വടകരയിൽ രമ ഇടതുമുന്നണിയെ നേരിട്ടതെങ്കിൽ ഇത്തവണ യുഡിഎഫ് പിന്തുണയോടെയാണ് മത്സരം. വടകരയുടെ രാഷ്ട്രീയ നീതിശാസ്ത്രം അനുകൂലമാകുമെന്ന ചിന്തയാണ് ടി.പി. ചന്ദ്രശേഖരന്റെ അനുയായികൾക്കുള്ളത്.



∙ അനീതിയിൽ നിന്ന് നീതിയിലേക്ക്

അനീതികളെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന വനിതകൾക്ക് ആവേശമാണ് കെ.കെ. രമ. മാവോയിസ്റ്റ് കേസിൽ പെട്ട് ജയിലിലായ കോഴിക്കോട്ടെ താഹ ഫൈസലിന്റെ ഉമ്മ ജമീലയുടെ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെ– രമ ജയിക്കണം എന്നാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം എനിക്ക് വോട്ട് വടകരയിൽ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അവർക്ക് തന്നെ വോട്ട് ചെയ്യുമായിരുന്നു. ‘പിണറായി സർക്കാർ നടത്തിയ എന്ത് വികസനത്തിന്റെ പേരിലാണ് ടി.പി. ചന്ദ്രശേഖരന്റെ കൊലയ്ക്ക് നാം മാപ്പുനൽകേണ്ടത്’ എന്ന ബിആർപി ഭാസ്കറിന്റെ ചോദ്യം മലബാറിലെ ഓരോ വോട്ടറുടേയും മനസ്സിൽകൊള്ളുന്നതാണ്. രമയെ വിജയിപ്പിക്കണം എന്ന് അഭ്യർഥിച്ചുകൊണ്ട് കൽപ്പറ്റ നാരായണൻ, അജിത, കെ.ജി. ശങ്കരപ്പിള്ള തുടങ്ങി നിരവധി പ്രമുഖരാണ് വിഡിയോ സന്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചത്.

കെ.കെ.രമയുടെ പ്രചാരണത്തിന് രാഹുൽ ഗാന്ധി എത്തിയപ്പോൾ.

സംസ്ഥാനത്ത് ഓരോ രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകം നടക്കുമ്പോഴും മലയാളിയുടെ മനസ്സിലേക്ക് എത്തുക രമയുടെ ദൈന്യതയിലാർന്ന മുഖമാണ്. അതുകാണുമ്പോൾ കൂടുതൽ ദൈന്യതയിലേക്കാണ് ശരാശരി മലയാളി വീഴുന്നതും. വിദ്യാർഥി രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ കാലം മുതൽ സമരജ്വാലയായിരുന്ന ഈ വനിത കൊലയും കണക്കുതീർക്കലും നടത്തുന്ന രാഷ്ട്രീയത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ്. ഓരോ രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകം നടക്കുമ്പോഴും രാഷ്ട്രീയം നോക്കാതെ അവിടെ എത്തുന്നതാണ് രമയുടെ രാഷ്ട്രീയം. ആ ഓരോ യാത്രയും ടി.പി. ചന്ദ്രശേഖരനെപ്പറ്റി മലയാളിയെ ഓർമിപ്പിക്കുന്നു എന്നതാണ് സിപിഎമ്മിന്റെ ദുഃഖം.

∙ നയിച്ച ചന്ദ്രശേഖരൻ

ആലപ്പുഴ മുതുകുളത്ത് ഒരു സഖാവിന്റെ ഭാര്യ മരിച്ചപ്പോൾ ഒരു സംഘത്തെ നയിച്ചാണ് ടി.പി. ചന്ദ്രശേഖരൻ വടകരയിൽ നിന്ന് എത്തിയത്. വണ്ടികൾ മാറിക്കയറി മുതുകുളത്തെത്തി പാടവരമ്പത്തുകൂടി ഒരു സംഘത്തിനു നേതൃത്വം നൽകി ചന്ദ്രശേഖരൻ നടന്നുവരുന്ന കാഴ്ച കണ്ണുനിറയിച്ചെന്ന് ആ സഖാവ് പറഞ്ഞു. ഇത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട് വരേണ്ടിയിരുന്നില്ല. ഫോൺ ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നല്ലോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് പുഞ്ചിരിയായിരുന്നു മറുപടി.

ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതും അവരെ നയിക്കുന്നതും ചന്ദ്രശേഖരന് ഹരമായിരുന്നു. കൊല്ലപ്പെടുമ്പോൾ ചന്ദ്രശേഖരന്റെ ഷർട്ടിന്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് കോട്ടയത്തേക്കുള്ള ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റാണ്. സുരേഷ് കുറുപ്പിന്റെ മകന്റെ കല്യാണത്തിന് പോകാനുള്ള ടിക്കറ്റ്. കോഴിക്കോട്ടെ മറ്റൊരു പ്രമുഖ നേതാവ് സങ്കടം കാരണം ആഴ്ചകളോളമാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാതിരുന്നത്. വിപ്ലവം അതിന്റെ സന്തതിയെ കൊന്നുതിന്നും എന്ന പഴമൊഴി പോലെയായിരുന്നു ടി.പി. ചന്ദ്രശേഖരന്റെ അന്ത്യവും. സിപിഎമ്മിന്റെ അണികൾക്ക് ഒട്ടും ഉൾക്കൊള്ളാനാവുന്നതായിരുന്നില്ല ആ സംഭവം. ടിപി വധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകളിൽ പാർട്ടിയെ ന്യായീകരിക്കുമ്പോഴും ഒടുവിൽ സങ്കടപ്പെടുന്നവരായി ഓരോ പാർട്ടി പ്രവർത്തകനും മാറിയിരുന്നു.

ദേശീയതലത്തിലും പാർട്ടിക്ക് അക്രമമുഖം നൽകുന്നതായി ടിപി വധം മാറിയതും സിപിഎമ്മിനെ ക്ഷീണിപ്പിച്ചു. മേധ പട്കറെയും ടീസ്റ്റ സെതെൽവാദിനേയും പോലെ ഇടതുപാർട്ടികളോട് ആഭിമുഖ്യം കാണിക്കുന്ന ആക്ടിവിസ്റ്റുകൾ അക്കാലത്ത് രമയെ കാണാനെത്തി, അവരോട് ഐക്യദാർഡ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇരുവരേയും ആ സന്ദർശനത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ അന്ന് സിപിഎം കേന്ദ്രനേതൃത്വം വൃഥാവിലായ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു. ജെഎൻയു പോലുള്ള കലാലയങ്ങളിൽ ടിപി വധം ചർച്ചയായി.

∙ സിപിഎം വോട്ടുകളും

വ്യക്തവും ശുദ്ധവുമായ രാഷ്ട്രീയത്തിന് പേരുകേട്ടതാണ് വടകരയും സമീപദേശങ്ങളും. ഇടതുരാഷ്ട്രീയത്തിനും സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാരമ്പര്യത്തിനും എന്നും മേൽക്കൈയുണ്ട് ഇവിടെ. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഗാന്ധിയൻ പാരമ്പര്യവും ശക്തമായിരുന്നു. കെ.കെ. രമയ്ക്ക് എതിരേ അപകീർത്തി പരാമർശങ്ങളോ മറ്റോ നടത്താൻ മണ്ഡലത്തിലെ രാഷ്ട്രീയക്കാർ മുതിരാത്തതിനു പിന്നിലും ഈ രാഷ്ട്രീയപാരമ്പര്യം തന്നെ. മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഉത്തരവാദിത്തമില്ലത്ത സൈബർ സഖാക്കൾ ആണ് ‘ആസ്ഥാന വിധവ’ പോലുള്ള പരാമർശങ്ങൾ നടത്തുന്നതെന്ന് ഇവിടത്തെ രാഷ്ട്രീയപ്രവർത്തകർ പറയുന്നു. രമയ്ക്കും ടി.പി. ചന്ദ്രശേഖരനും എതിരേ ഒന്നും പറയാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ഇടതുപക്ഷം. വികസനം ആണ് പകരം ഉന്നയിക്കുന്നത്. രമ നിന്നാൽ സിപിഎം വോട്ടുകൾ ധാരാളം അനുകൂലമായി വരാം.

ഇക്കാര്യം സിപിഎം പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രവർത്തകരെ പ്രകോപിപ്പിച്ചാൽ വോട്ടുകൾ രമയ്ക്ക് അനുകൂലമായി പോകുമെന്ന് സിപിഎം കരുതുന്നുണ്ട്. ‘51 വെട്ടു വെട്ടി ടി.പി. ചന്ദ്രശേഖരനെ കൊന്നപ്പോൾ പിണറായി വിജയനും കമ്പനിയും വിചാരിച്ചത് കൊടിമടക്കി ഞങ്ങളൊക്കെ വനവാസത്തിനു പോകും എന്നാണ്. അതിനുള്ള ഉത്തരം ഏപ്രിൽ ആറിനു കാണാം. സിപിഎമ്മിന്റെ അന്ത്യം വരെ ചന്ദ്രശേഖരൻ വധം പിന്തുടരും. പ്രതിപക്ഷത്തിരിക്കുന്ന പിണറായിയുടെ മുഖത്ത് നോക്കി ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ കെ.കെ.രമ നിയമസഭയിലുണ്ടാകും’ എന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആർഎംപി സെക്രട്ടറി എൻ. വേണു പറഞ്ഞത്. സാധാരണഗതിയിൽ ഉറച്ച മറുപടി സിപിഎം പക്ഷത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ മൃദുവായ പ്രതികരണം മതിയെന്ന് സിപിഎം തീരുമാനിച്ചതിന്റെ പശ്ചാത്തലം ഇതാണ്.

∙ രമയ്ക്ക് 3 അപരന്മാർ

എന്നിട്ടും കെ.കെ. രമയ്ക്ക് 3 അപരന്മാരുണ്ടായി. ഇത് സിപിഎമ്മിന്റെ അറിവോടെയാണെന്ന ആരോപണമുണ്ട്. മറ്റ് മൂന്നു രമമാരും ‘വ്യാജരമമാർ’ എന്ന പേരിൽ ആക്ഷേപം നേരിടുന്നുണ്ട്. സ്ത്രീകളുടെ ശത്രു പുരുഷനേക്കാളേറെ സ്ത്രീകളാണെന്ന സന്ദേശമാണ് ഈ മൂന്നു രമകളും നൽകുന്നതെന്ന വിമർശനവും ഇവർ നേരിടുന്നു. കെ.കെ. രമയ്ക്കു നേരെ സൈബർ ആക്രമണം അടക്കമുള്ള എതിർപ്പുകൾ പാടില്ലെന്ന് സിപിഎം അണികൾക്ക് കർശന നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന പ്രചാരണത്തിനിടയിൽ തന്നെയാണ് 3 രമമാർ പത്രിക നൽകിയത്. വിദ്വേഷം പരത്തുന്നവരെ തിരികെ കുടത്തിൽ അടയ്ക്കാൻ പാർട്ടിക്ക് കഴിയുന്നില്ലേ എന്നാണ് ചോദ്യമുയരുന്നത്.

കെ.കെ. രമയ്ക്ക് എതിരെ മത്സരിക്കുന്ന മനയത്ത് ചന്ദ്രനുവേണ്ടി ശക്തമായ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം തന്നെയാണ് സിപിഎം കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നത്. നേരത്തേ തീരുമാനിച്ചിരുന്നതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി പിണറായി വിജയൻ പങ്കെടുക്കുന്ന യോഗങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു. സിപിഎം വോട്ടുകൾ രമയ്ക്കു വേണ്ടി പോകരുത് എന്ന കരുതൽ. പണക്കൊഴുപ്പോടെ ശക്തമായ പ്രചാരണമാണ് വടകരയിൽ.

എസ്എഫ്ഐ സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു കെ.കെ. രമ. സഹോദരി പ്രേമ എസ്എഫ്ഐ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗമായിരുന്നു. മറ്റൊരു സഹോദരി തങ്കം മൂടാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. കർഷക സംഘം നേതാവും സിപിഎം ഏരിയാ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറിയുമായിരുന്ന രമയുടെ പിതാവ് മാധവൻ നിസ്വാർഥ രാഷ്ട്രീയപ്രവർത്തനത്തിന്റെ പേരിൽ ആദരവ് നേടിയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ്. സിപിഎമ്മിന് രമയേയും രമയുടെ കുടുംബത്തേയും വിമർശിക്കുന്നതിന് പരിമിതികളുണ്ടെന്ന് ചുരുക്കം.

കെ.കെ. രമയെ വടകരയിൽ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതോടെ സമീപ മണ്ഡലങ്ങളിലെ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥികൾക്കും അതിന്റെ ഗുണം കിട്ടിയേക്കും. കുറ്റ്യാടി, കൊയിലാണ്ടി, നാദാപുരം മണ്ഡലങ്ങളിലും ആർഎംപിയ്ക്ക് സ്വാധീനമുണ്ട്. ഉമ്മൻ ചാണ്ടി, വി.എം. സുധീരൻ, മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവരാണ് യുഡിഎഫിനു വേണ്ടി എത്തിയത്.

∙ അപ്രസക്തനായ ജയരാജൻ

എല്ലാ ദിവസവും കൂത്തുപറമ്പ് ഏരിയാ കമ്മിറ്റി ഓഫിസിലെത്തുന്ന ഒരു പ്രമുഖനുണ്ട്– പി. ജയരാജൻ. അവിടെ പാർട്ടിക്കാരെ കാണുകയും ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്ത് അദ്ദേഹം മടങ്ങിപ്പോകും. കണ്ണൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗമാണെങ്കിലും പി. ജയരാജന് ഇപ്പോൾ പഴയ പോലെ തിരക്കില്ല. ഇനി എന്ന് തിരക്കിലേക്ക് മടങ്ങിവരുമെന്ന് നിശ്ചയവുമില്ല.

ടിപി വധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾ ഏറെ മുനകൾ നീണ്ടത് കണ്ണൂരിലെ പ്രമുഖനായ പി. ജയരാജനു നേർക്കായിരുന്നു. കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും ജനപ്രീതിയുള്ള നേതാവിനു നേരെ പരസ്യമായ വിമർശനങ്ങളാണ് ഉയർന്നത്. ടിപി വധത്തിന്റെ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയത് പി. ജയരാജൻ ആണെന്ന് ആർഎംപി ആരോപിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വടകര മണ്ഡലത്തിൽ പി. ജയരാജൻ മത്സരിക്കാൻ എത്തിയതോടെയാണ് യുഡിഎഫിനോടുള്ള അകൽച്ച ആർഎംപി മാറ്റിവച്ചത്.

കെ. മുരളീധരനെ പാർട്ടി പിന്തുണയ്ക്കുകയും പി.ജയരാജൻ പരാജയപ്പെടുകയും ചെയ്തു. മലബാറിലെ സിപിഎമ്മിന്റെ അക്രമങ്ങളുടെ എല്ലാം പാപഭാരം പി. ജയരാജനു മേൽ കെട്ടിവച്ച് തള്ളിപ്പറയാൻ ശ്രമം നടന്നതായി ജയരാജന്റെ അനുയായികൾ സംശയിക്കുന്നു. വടകരയിൽ ജയിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല അദ്ദേഹത്തെ നിർത്തിയതെന്നും അവർ കരുതുന്നു. വടകരയിൽ നിന്ന് കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് കെ.കെ.രമ നടന്നുകയറുമ്പോൾ വടകരയിൽ നിന്ന് പരാജിതന്റെ മുഖവുമായി പി. ജയരാജൻ മടങ്ങുന്നു. വടകരയുടെ നീതിശാസ്ത്രം അങ്ങനെയാണ്.

English Summary: KK Rema keeps a strong fight; Which way will Vadakara swing?