അത്യാവേശത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് പരസ്യ പ്രചാരണം; പട നയിച്ച് പിണറായിയും രാഹുലും

തിരുവനന്തപുരം ∙ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം അത്യാവേശത്തിൽ. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മി‍ഷൻ കലാശക്കൊട്ട് വിലക്കിയതിനാൽ വാഹനങ്ങളിലാണ് അവസാനഘട്ട പ്രചാരണം. വയനാട് ജില്ലയിൽ പ്രചാരണം അവസാനിച്ചു. ജില്ലയിൽ വൈകിട്ട് ആറുമണി വരെയായിരുന്നു പ്രചാരണം. മറ്റിടങ്ങളിൽ ഏഴു വരെയാണ്.



അമ്പലപ്പുഴ മണ്ഡലത്തിലെ കൊട്ടിക്കലാശം. ചിത്രം: അരുൺ ശ്രീധർ ധർമടം മണ്ഡലത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ റോഡ് ഷോ നടത്തുന്നു. ചിത്രം: എഎൻഐ, ട്വിറ്റർ

ധർമടം മണ്ഡലത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ റോഡ് ഷോ നടത്തി. നേമം മണ്ഡലത്തിൽ കോൺഗ്രസ് എംപി രാഹുൽ ഗാന്ധി പ്രചാരണം നടത്തുന്നു. കോഴിക്കോട് റോഡ് ഷോയിൽ പങ്കെടുത്ത ശേഷമാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി നേമത്തേക്ക് തിരിച്ചത്. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല നെടുങ്കണ്ടത്താണ് പ്രചാരണം നടത്തുന്നത്.

മലപ്പുറം പൊന്നാനി പെരുമ്പടപ്പ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ വൈകിട്ട് 5ന് പരസ്യ പ്രചാരണം നിർത്തിവച്ചു. രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെയും പൊലീസിന്റെയും തീരുമാനപ്രകാരമാണ് 2 മണിക്കൂർ മുൻപ് പ്രചാരണം നിർത്തിയത്.

