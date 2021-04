ഛത്തീസ്ഗഡ് മാവോയ്സ്റ്റ് ഏറ്റുമുട്ടൽ: 18 സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കാണാനില്ല

റായ്പുർ∙ ഛത്തീസ്ഗഡിലെ ബിജാപുർ ജില്ലയിലെ വനത്തിൽ മാവോയിസ്റ്റുകളുമായി നടത്തിയ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ 7 സിആർപിഎഫുകാരടക്കം 18 സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കാണാനില്ല. എട്ട് സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൊല്ലപ്പെട്ടെന്നാണ് ആന്റി നക്സൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ഡിജി അശോക് ജുനേജ അറിയിച്ചത്. ഇവർക്കായി തിരച്ചിൽ ഊർജിതമാക്കി.

സംഭവത്തിൽ പരുക്കേറ്റ 23 പേരെ ബിജാപുരിലെ ആശുപത്രിയിലും ഏഴു പേരെ റായ്പുരിലെ ആശുപത്രിയിലും പ്രവേശിപ്പിച്ചതായാണ് വിവരം. മൂന്ന് ഡിആർജി ഉദ്യോഗസ്ഥരും രണ്ട് സിആർപിഎഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഇന്നലെ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. ഒരു മാവോയിസ്റ്റ് പ്രവർത്തകനും കൊല്ലപ്പെട്ടതായാണ് സിആർപിഎഫ് അറിയിച്ചത്.



സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മരണത്തിൽ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി. സമാധാനത്തിനും ഉയർച്ചയ്ക്കും വേണ്ടി ഇത്തരം ശത്രുക്കൾക്കെതിരെ പോരാടുമെന്നും അമിത്ഷാ അറിയിച്ചു.



ഛത്തീസ്ഗഡിലെ നാരായൻപുർ ജില്ലയിൽ 27 ഡിആർജി ഉദ്യോഗസ്ഥർ യാത്ര ചെയ്തിരുന്ന ബസ്സിനു നേരെ മാവോയിസ്റ്റുകൾ ആക്രമണം നടത്തുകയും 5 പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്തതാണ് ഏറ്റുമുട്ടലിലേക്ക് നയിച്ചത്. മാവോയിസ്റ്റ് സാന്നിധ്യമുണ്ടെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളെ തുർന്ന് നടത്തിയ തിരച്ചിലിലാണ് സുക്മ– ബൈജാപുർ അതിർത്തിയിലെ വനമേഖലയിൽ ഏറ്റുമുട്ടലുണ്ടായി. ഡിആർജി, എസ്ടിഎഫ് എന്നീ പൊലീസ് സേനകൾക്കൊപ്പം സിആർപിഎഫും ചേർന്നാണ് തിരച്ചിൽ നടത്തിയത്. മാവോയിസ്റ്റുകളുടെ ശക്തികേന്ദ്രമായാണ് പ്രദേശം അറിയപ്പെടുന്നത്.

