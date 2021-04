പണപ്പിരിവ്: മഹാരാഷ്ട്ര മന്ത്രി അനിൽ ദേശ്മുഖിനെതിരെ സിബിഐ അന്വേഷണം

മുംബൈ ∙ മഹാരാഷ്ട്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അനില്‍ ദേശ്മുഖ് പൊലീസുകാരോട് പണപ്പിരിവ് നടത്താന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടെന്ന പരാതിയില്‍ പ്രാഥമിക അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നു സിബിഐയ്ക്ക് ബോംബെ ഹൈക്കോടതിയുടെ നിർദേശം. 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കണം.

നിയമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൂടുതൽ നടപടിയെടുക്കണമെന്നും ജസ്റ്റിസുമാരായ ദിപാങ്കർ ദത്ത്, ജി.എസ്.കുൽക്കർണി എന്നിവരടങ്ങിയ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് ഉത്തരവിട്ടു. ഹോട്ടലുകളിലും ബാറുകളിലുംനിന്ന് 100 കോടി രൂപ പ്രതിമാസം പിരിക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടെന്നാണു പരാതി. മുംബൈ മുന്‍ പൊലീസ് കമ്മിഷണര്‍ പരംബീര്‍ സിങ്ങാണ് കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.

English Summary: Bombay High Court Directs CBI To Conduct Preliminary Inquiry Into Corruption Allegations Against Maharashtra Home Minster Anil Deshmukh