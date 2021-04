ആലപ്പുഴയിൽ ടാങ്കർ ലോറിയും കാറും കൂട്ടിയിടിച്ച് ദമ്പതികൾ മരിച്ചു

ആലപ്പുഴ ∙ തുമ്പോളിയിൽ ടാങ്കർ ലോറിയും കാറും കൂട്ടിയിടിച്ച് ദമ്പതികൾ മരിച്ചു. ചേർത്തല എരമല്ലൂർ ചെമ്മനാട് കണ്ണന്തറ നികർത്തിൽ രാഹുൽ, ഭാര്യ ഹരിത എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. കാറിലുണ്ടായിരുന്ന കുടുംബ സുഹൃത്ത് വേണുഗോപാൽ, ഭാര്യ സീന, മക്കളായ വിനയ, വൈഷ്ണവ് എന്നിവർക്കു പരുക്കേറ്റു.

അർധരാത്രി 12.30നു ശേഷമാണ് അപകടമുണ്ടായത്. എറണാകുളം ഭാഗത്തേക്കു പോയ കാർ ഇന്ധനം നിറച്ച ടാങ്കർ ലോറിയുമായി കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു. നാട്ടുകാരും പൊലീസും അഗ്നിരക്ഷാസേനയും ചേർന്നു കാർ വെട്ടിപ്പൊളിച്ചാണ് ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്നവരെ പുറത്തെത്തിച്ചത്.

