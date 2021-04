കോട്ടയം∙ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേരുണ്ടോ എന്നറിയാൻ https://electoralsearch.in/ എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ പരിശോധിക്കാം. https://www.nvsp.in/ എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴിയും പരിശോധിക്കാം. വോട്ടേഴ്സ് തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് നമ്പർ ഉപയോഗിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ വോട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളിന്റെ പേര്, പ്രായം, അച്ഛൻ/ ഭർത്താവിന്റെ പേര്, ജില്ല, മണ്ഡലം എന്നിവ അടിസ്ഥാനമാക്കിയും വോട്ടേഴ്സ് ലിസ്റ്റിൽ പേരുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടെത്താം.



English Summary: How to check your name in Voters list?