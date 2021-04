ന്യൂഡൽഹി∙ ഡീകമ്മിഷൻ ചെയ്ത വിമാനവാഹിനി ഐഎൻഎസ് വിരാട് പൊളിച്ചുമാറ്റുന്നതിന് ഏർപ്പെടുത്തിയ സ്റ്റേ നീക്കിയേക്കുമെന്ന് സൂചന നൽകി സുപ്രീം കോടതി. 2017ൽ സേനയിൽനിന്ന് വിരമിച്ച ഐഎൻഎസ് വിരാട് പൊളിച്ചുനീക്കുന്നത് ഫെബ്രുവരിയിൽ കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തിരുന്നു. ഗുജറാത്തിലെ അലാങ് തുറമുഖത്തെ കപ്പൽ പൊളിക്കൽ ശാലയിലാണ് 2020 സെപ്റ്റംബർ മുതൽ ഐഎൻഎസ് വിരാട് ഉള്ളത്.

കപ്പൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്വകാര്യ സ്വത്ത് ആണെന്നും 40 ശതമാനത്തോളം പൊളിച്ചു കഴിഞ്ഞുവെന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ്.എ. ബോബ്ഡെ പറഞ്ഞു. കപ്പലിന് ഇപ്പോൾ വിമാനവാഹിനിയുടെ പരിരക്ഷ നൽകാനാകില്ലെന്നും അദ്ദേഹം നിരീക്ഷിച്ചു.

മുംബൈ ആസ്ഥാനമായ കമ്പനിയാണ് കപ്പൽ പൊളിക്കുന്നത്. കമ്പനിയും ഇതേ നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. കപ്പൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് ഒരു സ്വകാര്യ ഗ്രൂപ്പ് തയാറാണെന്നും 100 കോടിയോളം രൂപ ഇതിനായി സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുമാണ് പൊളിക്കുന്നതിന് എതിരായ ഹർജിയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത്. വിമാനവാഹിനിയെ പൊളിച്ചുകളയുന്നതിലും നല്ലത് മ്യൂസിയം ആക്കുന്നതാണ് എന്നായിരുന്നു ഹർജിയിലെ വാദം.

1987ലാണ് ഐഎൻഎസ് വിരാട് ഇന്ത്യൻ നാവിക സേനയിൽ കമ്മിഷൻ ചെയ്തത്. ഡീകമ്മിഷനെത്തുടർന്ന് 38.54 കോടി രൂപയ്ക്കാണ് മുംബൈയിലെ കമ്പനി അതു പൊളിച്ചുമാറ്റാനായി വാങ്ങിയത്. നേരത്തേ, ആന്ധ്രപ്രദേശും മഹാരാഷ്ട്രയും കപ്പൽ മ്യൂസിയമാക്കി മാറ്റാൻ നീക്കം നടത്തിയിരുന്നു. ബ്രിട്ടിഷ് വ്യവസായിയും ഇതേ നീക്കവുമായി വന്നെങ്കിലും നടന്നില്ല.

