കാലിക്കറ്റ്‌ അധ്യാപക നിയമനം: മുന്നാക്ക സംവരണം അട്ടിമറിച്ചു; ഗവർണർക്ക് പരാതി

തിരുവനന്തപുരം∙ സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന മുന്നാക്ക സമുദായത്തിന് അർഹതപ്പെട്ട 10 അധ്യാപക തസ്തികകൾ ഒഴിവാക്കി സംവരണ റോസ്റ്റർ തയാറാക്കി നടത്തിയ അധ്യാപക നിയമനങ്ങൾ റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സേവ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാംപെയിൻ കമ്മിറ്റി ഗവർണർക്ക് നിവേദനം നൽകി.



നിയമന അട്ടിമറി മറച്ചു വയ്ക്കാൻ സർവകലാശാല റോസ്റ്റർ പൂഴ്ത്തി വച്ചിരിക്കുകയാണ്. 116 അധ്യാപക തസ്തികകളിലേക്ക് 2020 നവംബറിലാണ് കാലിക്കറ്റ്‌ സർവകലാശാല അഭിമുഖം തുടങ്ങിയത്. സർക്കാരും, പിഎസ്‌സി അടക്കം നിയമന ഏജൻസികളും കഴിഞ്ഞ വർഷം തന്നെ മുന്നാക്ക സംവരണം ഉറപ്പാക്കി ഉത്തരവിറക്കിയിരുന്നു. സർക്കാരിന്റെയും പിഎസ്‌സിയുടെയും ചട്ടങ്ങൾ പാലിച്ചു മാത്രമേ സർവകലാശാലയ്ക്ക് നിയമനം നടത്താൻ പാടുള്ളൂ. എന്നാൽ സംവരണ റോസ്റ്റർ തയാറാക്കിയപ്പോൾ മുന്നാക്ക സംവരണ ഊഴം ഉൾപെടുത്തിയില്ല.

റോസ്റ്ററിലെ 9, 19, 29 തുടങ്ങിയ ഊഴങ്ങളായിരുന്നു നിയമപ്രകാരം മുന്നാക്ക സംവരണ തസ്തികളായി നിശ്ചയിക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. മുന്നാക്ക സമുദായത്തിൽപെട്ട ഉദ്യോഗാർഥികൾ ഹൈക്കോടതിയിൽ നൽകിയ കേസിലെ വിധിയിൽ നിയമന സമയത്ത് നിലവിലുള്ള ചട്ടമനുസരിച്ചായിരിക്കണം സംവരണം കണക്കാക്കേണ്ടതെന്ന് പ്രത്യേകം നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്നും കണക്കിലെടുക്കാതെയാണ് സംവരണ അട്ടിമറി നടന്നത്.

വിസിയും സിൻഡിക്കേറ്റിലെ സിപിഎം നോമിനിയും മാത്രം ചേർന്നാണ് റോസ്റ്റർ തിരിമറി നടത്തിയതെന്നും സുതാര്യമായിരിക്കേണ്ട നിയമന റോസ്റ്റർ സിൻഡിക്കേറ്റ് യോഗത്തിൽ പരിശോധനയ്ക്ക് നൽകാത്തത് ദുരുദ്ദേശപരമാണെന്നും സംവരണചട്ടം അട്ടിമറിച്ചു നടത്തിയ അധ്യാപക നിയമനങ്ങൾ റദ്ദാക്കണമെന്നും ഗവർണർക്ക് സമർപ്പിച്ച നിവേദനത്തിൽ സേവ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സമിതി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

English Summary: Irregularities in appointment on teachers in Calicut University