ശിവശങ്കർ നടത്തിയ അനധികൃത നിയമന റിപ്പോർട്ട് പൂഴ്ത്തി; മാസങ്ങളായിട്ടും നടപടിയില്ല

തിരുവനന്തപുരം ∙ ഐടി വകുപ്പിൽ എം.ശിവശങ്കർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ നടത്തിയ അനധികൃത നിയമനങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള ധനകാര്യ പരിശോധനാ വിഭാഗത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ട് സർക്കാർ പൂഴ്ത്തി. റിപ്പോർട്ട് കൈമാറി മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടിയില്ല. ധനകാര്യ പരിശോധനാ വിഭാഗം മുഖ്യമന്ത്രിക്കു കൈമാറിയ റിപ്പോർട്ട്, തുടർ നടപടികൾക്കായി ഐടി സെക്രട്ടറിക്കു നൽകിയെങ്കിലും ആരോപണ വിധേയരായ ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽനിന്ന് വിശദീകരണം തേടിയതിൽ നടപടികൾ ഒതുങ്ങി.

കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ലിമിറ്റഡ് (കെഎസ്ഐടിഐഎൽ) ചെയർമാനായിരുന്ന ശിവശങ്കർ, മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ സി.ജയശങ്കർ പ്രസാദ്, സ്പേസ് പാർക്ക് സ്പെഷൽ ഓഫിസർ സന്തോഷ് കുറുപ്പ് എന്നിവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ ആസൂത്രിതവും ബോധപൂര്‍വവുമായ പ്രവൃത്തികൾ മൂലമാണ് ആവശ്യമായ യോഗ്യതയില്ലാത്ത സ്വപ്ന സുരേഷിനെ പ്രൈസ് വാട്ടർ ഹൗസ് കൂപ്പേഴ്സ് വഴി (പിഡബ്ല്യുസി) സ്പേസ് പാർക്കിൽ നിയമിച്ചതെന്നാണു ധനകാര്യ പരിശോധനാ വിഭാഗം കണ്ടെത്തിയത്.

സ്വർണക്കടത്തു കേസിലെ പ്രതി സ്വപ്നയ്ക്കു സ്പേസ് പാർക്കിലെ ശമ്പള ഇനത്തിൽ നൽകിയ 16.15 ലക്ഷം രൂപ പ്രൈസ് വാട്ടർ ഹൗസ് കൂപ്പേഴ്സിൽനിന്ന് ഈടാക്കണമെന്നും തുക ഈടാക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നാൽ അതു ശിവശങ്കർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽനിന്ന് ഈടാക്കണമെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ ശുപാർശ ചെയ്തിരുന്നു. കെഎസ്ഐടിഐഎല്ലില്‍ വ്യവസ്ഥകൾക്കു വിരുദ്ധമായി യോഗ്യതയിൽ മാറ്റംവരുത്തി നിയമിച്ചവരുടെ സേവനം അവസാനിപ്പിക്കണം.

ജോബ് കൺസൾട്ടൻസികൾ മുഖേനയുള്ള നിയമനങ്ങൾ അടിയന്തരമായി അവസാനിപ്പിച്ച് എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് വഴി നിയമനം നടപ്പിലാക്കണം. ബോർഡിന്റെ സിലക്‌ഷൻ കമ്മിറ്റി അഭിമുഖം നടത്തി യോഗ്യരായവരെ മാത്രമേ നിയമിക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് ഉറപ്പാക്കണമെന്നും ധനകാര്യ വകുപ്പ് ശുപാർശ ചെയ്തു. കെഎസ്ഐടിഐഎല്ലിലെ 62 ജീവനക്കാരിൽ 14 പേരുടെ നിയമനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ സ്ഥാപനത്തിൽ ഇല്ലാത്തത് ഗുരുതരമായ വീഴ്ചയാണെന്നും ധനകാര്യ പരിശോധനാ വിഭാഗം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.

English Summary: Report against illegal appoinments carried out in IT department is hide by government