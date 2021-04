യുഡിഎഫ് വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ ജയിക്കും: പി.സി.തോമസ്

കോട്ടയം∙ കേരളത്തിൽ ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണി സ്ഥാനാർഥികൾ വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ വിജയിക്കുമെന്നും, യുഡിഎഫിന് നല്ല ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ ഭരണത്തിൽ എത്താൻ കഴിയുമെന്നും കേരള കോൺഗ്രസ് ഡപ്യൂട്ടി ചെയർമാനും മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയുമായ പി.സി.തോമസ്. ഇടതുമുന്നണിയുടെ ഭരണംകൊണ്ട് മനംമടുത്തു നിൽക്കുന്നവരാണ് കേരളത്തിലെ വോട്ടർമാർ. ഭരണമാറ്റം വേണമെന്ന് മാത്രമല്ല, മുൻ സർക്കാർ തുടങ്ങിവച്ച തെറ്റുകൾ തിരുത്തണമെന്നും ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.



അഴിമതിയോട് താൽപര്യം ഇല്ലാത്തവരാണ് ജനങ്ങൾ. അഴിമതി കാട്ടുന്നവരോട് അമർഷവും വിദ്വേഷവും അവജ്ഞയും ഉണ്ട്. ഇവയെല്ലാം ഇടതുപക്ഷമുന്നണി വേണ്ടുവോളം നേടിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് യുഡിഎഫ് ഭരണത്തിൽ വരണമെന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് വലിയ ആഗ്രഹമാണ്. ശബരിമല, ആഴക്കടൽ മീൻപിടിത്തം, വൈദ്യുതി കൂടിയ വിലയ്ക്ക് അദാനിക്ക് നൽകിയത് എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ ധാരാളം വിഷയങ്ങളിൽ സിപിഎമ്മിന് തിരിച്ചടി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പറയുന്നതെല്ലാം മാറ്റി പറയുവാനും, പിന്നോട്ട് പോകുവാനും, ക്ഷമ ചോദിക്കാനുമൊക്കെ ഒരിക്കലും ഇല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് എൽഡിഎഫും സിപിഎമ്മും സഹിക്കേണ്ടി വന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

English Summary: UDF will win in Assembly Election, says PC Thomas