ദിലീപ് വാൽസെ മഹാരാഷ്ട്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി?

മുംബൈ∙ അഴിമതി ആരോപണത്തെ തുടർന്ന് മഹാരാഷ്ട്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അനിൽ ദേശ്മുഖ് രാജിവച്ചതിനാൽ എൻസിപി നേതാവ് ദിലീപ് വാൽസെ പട്ടീലിനെ പകരക്കാരനായി നിയമിച്ചേക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. എൻസിപി മേധാവി ശരദ് പവാറിന്റെ അടുത്ത അനുയായിയാണ് ദിലീപ്.



മഹാരാഷ്ട്രയിലെ അംബേഗാവ് സ്വദേശിയായ ദിലീപ്, ആറ് തവണ മഹാരാഷ്ട്ര നിയമസഭാംഗമായി. നിലവിൽ ഉദ്ധവ് താക്കറെ മന്ത്രിസഭയിൽ എക്സൈസ്, തൊഴിൽ വകുപ്പ് മന്ത്രിയാണ്. 1999 മുതൽ 2008 വരെ കാബിനറ്റ് മന്ത്രിയായിരുന്ന ദിലീപ് ധനകാര്യ ആസൂത്രണ മന്ത്രാലയം, ഊർജ മന്ത്രാലയം, ഉന്നത സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം, മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം എന്നിവയുടെ തലവനായിരുന്നു.

പവാറിന്റെ പഴ്‌സനൽ അസിസ്റ്റന്റായാണ് ദിലീപ് രാഷ്ട്രീയ ജീവിതം ആരംഭിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് ദത്താത്രെ വാൾസെ പട്ടീൽ മുൻ കോൺഗ്രസ് എം‌എൽ‌എയും പവാറിന്റെ സുഹൃത്തും ആയിരുന്നു. 1990 ൽ കോൺഗ്രസ് ടിക്കറ്റിലാണ് ദിലീപ് അംബേഗാവിൽ കിസാൻറാവു ബാങ്ക്ഹേലെയെ പരാജയപ്പെടുത്തി മഹാരാഷ്ട്ര നിയമസഭയിലെത്തുന്നത്. അന്നുമുതൽ മണ്ഡലം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തികേന്ദ്രമാണ്. 1999 ലാണ് ദിലീപ്, പവാറിന്റെ എൻ‌സി‌പിയിൽ ചേർന്നത്. നാഷനൽ ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് കോ–ഓപ്പറേറ്റീവ് ഷുഗർ ഫാക്ടറീസ് ലിമിറ്റഡിന്റെ (എൻ‌എഫ്‌സി‌എസ്എഫ്) പ്രസിഡന്റു കൂടിയാണ് ദിലീപ്.

അനിൽ ദേശ്മുഖ്, ഹോട്ടലുകളിലും ബാറുകളിലുംനിന്ന് 100 കോടി രൂപ പ്രതിമാസം പിരിക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മുംബൈ മുൻ പൊലീസ് മേധാവി പരംബീർ സിങ് പരാതി നൽകിയിരുന്നു. പരാതിയിൽ സിബിഐയോട് പ്രാഥമികാന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ ബോംബെ ഹൈക്കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടതിനു പിന്നാലെയാണ് അനിൽ ദേശ്മുഖ് രാജിവച്ചത്.

