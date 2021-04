കണ്ണൂർ∙ തളിപ്പറമ്പ് മണ്ഡലത്തില്‍ സാമുദായിക സംഘര്‍ഷമുണ്ടാക്കാന്‍ യുഡിഎഫ് ബോധപൂര്‍വം ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന് എല്‍ഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥി എം.വി.ഗോവിന്ദന്‍. ആന്തൂരിലടക്കം ഉണ്ടായത് ആസൂത്രിതമായ സംഭവങ്ങളെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.

അതേസമയം, തളിപ്പറമ്പില്‍ എല്‍ഡിഎഫ് വ്യാപകമായി ബൂത്തുകള്‍ പിടിച്ചെടുക്കുന്നുവെന്ന് യുഡിഎഫ് ആരോപിച്ചു. കള്ളവോട്ടിന് പൊലീസിന്റെ ഒത്താശയെന്ന് യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥി വി.പി. അബ്ദുല്‍ റഷീദ് ആരോപിച്ചു. എല്‍ഡിഎഫ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അട്ടിമറിച്ചെന്നും യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥി മനോരമ ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു. തളിപ്പറമ്പ് ആന്തൂരില്‍ ബൂത്തുകള്‍ സന്ദര്‍ശിച്ച യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥിയെ സിപിഎം പ്രവര്‍ത്തകര്‍ തടഞ്ഞു. ബൂത്ത് ഏജന്റിന് മര്‍ദനമേറ്റു. ഇതിന് ശേഷം സ്ഥാനാര്‍ഥിക്ക് പൊലീസ് സംരക്ഷണം നല്‍കി.



English Summary : Attempt for communal conflict in Taliparamba, says MV Govindan