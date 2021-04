പോളിങ് ശതമാനം ആർക്കു തരംഗമാകും? എറണാകുളത്ത് കൂട്ടലും കുറയ്ക്കലും

കൊച്ചി∙ സംസ്ഥാനത്ത് ഭേദപ്പെട്ട പോളിങ് നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയതോടെ വിജയ പ്രതീക്ഷകളുടെ അവകാശവാദങ്ങളുയർത്തി മുന്നണികൾ. അതേസമയം പോളിങ്ങിലെ അടിയൊഴുക്കുകൾ കൃത്യമായി പ്രവചിക്കാനാകാത്തതിന്റെ ആശങ്കകളും മുന്നണികളിൽ ഉണ്ട്. പോളിങ് കുറഞ്ഞാൽ എൽഡിഎഫിന് നേട്ടമെന്ന പല്ലവി തിരുത്തി ഇടതു തരംഗം തന്നെയാണിതെന്ന അവകാശവാദത്തിലാണ് ഇടതുപക്ഷം, പോളിങ് സൂചനകൾ യുഡിഎഫിന് അനുകൂലമെന്ന വാദം ഉയർത്തിയാണ് യുഡിഎഫ് വിജയ പ്രതീക്ഷ പങ്കിടുന്നത്.

പ്രതീക്ഷകൾക്കൊപ്പമുളള പോളിങ്ങാണുണ്ടായതെന്ന വാദത്തിലാണ് ബിജെപി ക്യാംപും. ഭരണ വിരുദ്ധ വോട്ടുകൾ നേട്ടമാകുമെന്ന് അവകാശവാദത്തിലാണ് എൻഡിഎ നേതാക്കൾ. കൂടുതൽ ബിജെപി വോട്ടുകൾ പോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഇവരുടെ വിലയിരുത്തൽ. എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ട്വന്റി 20യും സ്ഥാനാർഥികളെ നിർത്തിയിട്ടുള്ള ജനകീയ കൂട്ടായ്മകളും എന്ത് സ്വാധീനമാണ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നറിയാനുള്ള കാത്തിരിപ്പിൽ കൂടിയാണ് കേരളം. വോട്ടിങ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ മുതൽ തന്നെ ജില്ലയിൽ ഉയർന്ന പോളിങ് നിരക്കിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമായിരുന്നു.

കളമശേരിയിൽ കനത്ത പോരാട്ടം



അഴിമതിയും മാഫിയ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചർച്ചയായി കനത്ത പോരാട്ടം നടന്ന കളമശേരിയിൽ പോളിങ് ശതമാനം 80 ലേയ്ക്ക് ഉയരുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. ഇത് മികച്ച പോരാട്ടം നടന്നതിന്റെ സൂചനയാണ് നൽകുന്നതെന്നാണ് നിരീക്ഷണം. ഉയർന്ന പോളിങ് ശതമാനം യുഡിഎഫിന് ആശ്വാസമാണെന്ന് നിലപാടാണ് സ്ഥാനാർഥിയിൽ നിന്നുള്ളത്. സ്ഥലം എംഎൽഎ വി.കെ. ഇബ്രാഹിംകുഞ്ഞും ഇതു തന്നെ ആവർത്തിച്ചു.

തൃപ്പൂണിത്തുറയിൽ സ്വാമി ശരണം



തിരഞ്ഞെടുപ്പു ദിവസം രാവിലെയും ശബരിമല വിഷയം ചർച്ചയായപ്പോൾ തൃപ്പൂണിത്തുറയിലെ വോട്ടിനെ അതു ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് യുഡിഎഫ് പാളയം. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളായിരിക്കും വിലയിരുത്തപ്പെടുക എന്ന പ്രതീക്ഷ എം.സ്വരാജ് എംഎൽഎയും പങ്കുവച്ചു. ഇത്തവണയും കോൺഗ്രസ് പാളയത്തിലെ വിള്ളൽ നേട്ടമാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയുണ്ട് എൽഡിഎഫിന്. നിഷ്പക്ഷ വോട്ടുകൾ ബിജെപിയും ട്വന്റി20യും പിടിച്ചാൽ ഇവിടെ അത് നേട്ടമാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് എൽഡിഎഫ്.



കുന്നത്തുനാട്ടിൽ ട്വന്റി 20 സീറ്റു പിടിക്കുമോ?



ജില്ലയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോളിങ് രേഖപ്പെടുത്തിയ കുന്നത്തുനാട്ടിൽ എന്തു സംഭവിക്കുമെന്നറിയാനാണ് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ തന്നെ ആവേശം. ഇവിടെ പോളിങ് അവസാനിക്കുമ്പോൾ 80.79 % രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. തപാൽ വോട്ടുകൾ ഉൾപ്പടെയുള്ള കണക്കുകൾ കൂടി വരുന്നതോടെ ഇത് ഇനിയും ഉയരും. ട്വന്റി20 സീറ്റുപിടിക്കുമെന്ന് കുറച്ചു പേരെങ്കിലും വിശ്വസിക്കുന്ന മണ്ഡലമാണ് കുന്നത്തുനാട് എന്നതാണ് എടുത്തു പറയേണ്ട പ്രത്യേകത.



പരമാവധി പേരെ പോളിങ് ബൂത്തിലെത്തിക്കാൻ ഇരുമുന്നണികളും ട്വന്റി20യും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശക്തമായ ത്രികോണ മൽസരമാണ് ഇവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ടാകുക എന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. എൽഡിഎഫ് വോട്ടുകൾ കൃത്യമായി പോൾ ചെയ്യുകയും നിഷ്പക്ഷ വോട്ടുകൾ ട്വന്റി20 യിലെത്തുകയും ചെയ്താൽ എൽഡിഎഫിന് ഇവിടെ പ്രതീക്ഷയ്ക്കു വകയുണ്ട്. കടുത്ത യുഡിഎഫ് കുടുംബങ്ങൾ പോലും ട്വന്റി20ക്കു വോട്ടു ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പൊതുവേയുള്ള വിലയിരുത്തൽ.



ഇടതു പ്രതീക്ഷയിൽ കൊച്ചി



ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കുറവു പോളിങ് നടന്ന മണ്ഡലങ്ങളിലൊന്നാണ് കൊച്ചി. അതുകൊണ്ടു തന്നെ വീണ്ടും മണ്ഡലം പിടിക്കാനാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് എൽഡിഎഫ്. ട്വന്റി 20 യും വിഫോർ കേരളയും സ്ഥാനാർഥികളെ നിർത്തിയ ഇവിടെ എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥിയും അത്ര മോശമല്ലാത്ത പ്രകടനം കാഴ്ച വച്ചിട്ടുണ്ടാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.

തീരപ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിൽ സർക്കാരിനു സാധിച്ചിട്ടില്ലെന്നാരോപിച്ച് ചെല്ലാനത്ത് 2000ൽ അധികം ആളുകൾ വോട്ടു ചെയ്യില്ലെന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. കുറേപ്പേരെങ്കിലും വോട്ടു ചെയ്യാനെത്തിയെങ്കിലും നല്ലൊരു പങ്കും വോട്ടു ബഹിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വിവരം. ഇത് യുഡിഎഫിന്റെ വോട്ടുകളാണെന്ന വിലയിരുത്തലാണ് മറ്റ് രണ്ടു മുന്നണികൾക്കും.



ചെല്ലാനത്തെ ജനകീയ കൂട്ടായ്മ ട്വന്റി 20 ക്കു പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു എന്നത് സ്ഥാനാർഥിക്കു നേട്ടമാകുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. വിഫോർ കേരളയുടെ നിപുൺ ചെറിയാന് ഇവിടെ എത്രത്തോളം സ്വാധീനമുണ്ടാക്കാനായി എന്നറിയാൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പു ഫലം വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും. പ്രചാരണ രംഗത്ത് മറ്റു സ്ഥാനാർഥികളെ അപേക്ഷിച്ച് പണമിറക്കി കളംപിടിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിനു സാധിച്ചില്ലെന്നും വിലയിരുത്തലുണ്ട്.



അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ തദ്ദേശതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യുഡിഎഫിന് ഉയർത്തിയ വെല്ലുവിളി ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും വിലയിരുത്തുന്നു. കോവിഡ് ബാധിതനായി യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിക്ക് നേരത്തേ കളം വിടേണ്ടി വന്നത് തിരിച്ചടിയായേക്കും.



ഉയർന്ന പോളിങ് നിരക്ക് വിനോദിന് പ്രതീക്ഷ



കഴിഞ്ഞ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിലേതിലും കൂടുതൽ വോട്ടുകൾ പോൾ ചെയ്തത് എറണാകുളം മണ്ഡലത്തിൽ സിറ്റിങ് എംഎൽഎ ടി.ജെ. വിനോദിന് നേട്ടമാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 57 ശതമാനം മാത്രം വോട്ടു ചെയ്തപ്പോൾ പത്തു ശതമാനമെങ്കിലും അധികം വോട്ടുകൾ ഇത്തവണ പോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് കരുതുന്നത്.



അതുകൊണ്ടു തന്നെ മികച്ച വോട്ടു വിഹിതം നേടി ഉയർന്ന ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ നിയമസഭയിലെത്താമെന്നാണ് ടി.ജെ. വിനോദിന്റെ പ്രതീക്ഷ. ട്വന്റി20 യുടെ സ്വാധീനവും എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥിയുടെ പ്രചാരണ തന്ത്രങ്ങളും എൻഡിഎ ഇവിടെ എത്ര വോട്ടുനേടുമെന്നതും നിർണായകമാകുമെന്നും വിലയിരുത്തലുണ്ട്.



