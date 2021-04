ന്യൂഡൽഹി ∙ എസ്എൻസി ലാവ്‌ലിൻ കേസ് രണ്ടാഴ്ചത്തേക്കു മാറ്റി. കൂടുതൽ രേഖകൾ ഹാജരാക്കാൻ സാവകാശം ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപ്പട്ടികയിൽ നിന്നൊഴിവാക്കപ്പെട്ട ഊർജ വകുപ്പ് ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി എ.ഫ്രാൻസിസ് നൽകിയ ഹർജി പരിഗണിച്ചാണ് നടപടി.

മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ, ഊർജ വകുപ്പു സെക്രട്ടറി കെ.മോഹനചന്ദ്രൻ, ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി എ.ഫ്രാൻസിസ് എന്നിവരെ കുറ്റവിമുക്തരാക്കിയ ഹൈക്കോടതി വിധിക്കെതിരെയാണ് സിബിഐ സുപ്രീം കോടതിയിൽ എത്തിയത്.

കേസിൽ നേരത്തേ 21 തവണ സിബിഐ സമയം നീട്ടിച്ചോദിച്ചിരുന്നു. ഇനി മാറ്റിവയ്ക്കില്ലെന്നു വ്യക്തമാക്കിയാണു കേസ് ഇന്നത്തേക്കു നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്. അഭിഭാഷകൻ പ്രകാശ് രഞ്ജൻ നായക് വഴിയാണ് ഫ്രാൻസിസ് അപേക്ഷ നൽകിയത്.

