വോട്ടിങ് യന്ത്രവുമായി പോളിങ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ തൃണമൂൽ നേതാവിന്റെ വീട്ടിൽ; സസ്പെൻഷൻ

ന്യൂഡൽഹി ∙ വോട്ടിങ് യന്ത്രവുമായി ഒരു രാത്രി ബന്ധുവായ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവിന്റെ വീട്ടിൽ കഴിഞ്ഞുവെന്നു വെളിപ്പെടുത്തിയ ബംഗാളിലെ പോളിങ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ സസ്പെൻ‍ഡ് ചെയ്തു. ഈ വോട്ടിങ് യന്ത്രവും വിവിപാറ്റും പോളിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കില്ലെന്നു കമ്മിഷൻ വ്യക്തമാക്കി.

ഹൗറ സെക്ടർ 17ലെ എസി 177 ഉളുബെറിയ ഉത്തറിലേക്കു നിയോഗിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് തപൻ സർക്കാർ. ഇദ്ദേഹമാണ് റിസർവായി ഉപയോഗിക്കേണ്ട വോട്ടിങ് യന്ത്രവുമായി രാഷ്ട്രീയ നേതാവിന്റെ വീട്ടിൽ ഉറങ്ങാൻ പോയത്. തപൻ സർക്കാരിനെതിരെ ഗുരുതര കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തുമെന്ന് കമ്മിഷൻ അറിയിച്ചു.

ഇയാൾക്കൊപ്പം നിയോഗിച്ചിരുന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുനേരെയും നടപടിയുണ്ടാകും. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നിരീക്ഷകനായ നീരജ് പവൻ തന്റെ കസ്റ്റഡിയിലേക്കു മാറ്റിയ എല്ലാ വോട്ടിങ് യന്ത്രങ്ങളും പരിശോധിച്ചു ഉറപ്പു വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വിഷയത്തിൽ സമ്പൂർണ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി പ്രകാശ് ജാവഡേക്കർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

അസമിൽ വോട്ടിങ് യന്ത്രവുമായി ബിജെപി നേതാവിന്റെ ബന്ധുവിന്റെ സ്വകാര്യ കാറിൽ പോളിങ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ യാത്ര ചെയ്തതും കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിവാദമായിരുന്നു. ബംഗാളിൽ ഇന്ന് മൂന്നാം ഘട്ട പോളിങ് നടക്കുകയാണ്. 31 മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കുള്ള വോട്ടെടുപ്പിൽ ആകെ 205 സ്ഥാനാർഥികളാണ് മാറ്റുരയ്ക്കുന്നത്.

English Summary: Bengal Poll Officer Sleeps Over At Trinamool Leader's Home With EVM, Suspended