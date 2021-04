മൂന്ന് ദിവസത്തിനകം കോവിഡ് വാക്സീൻ തീരും; കേന്ദ്രത്തോട് ചോദിച്ച് മഹാരാഷ്ട്ര

മുംബൈ ∙ മൂന്നു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ മഹാരാഷ്ട്രയുടെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ കോവിഡ് വാക്സീൻ തീർന്നു പോയേക്കാമെന്നും കേന്ദ്രത്തോടു കൂടുതൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും സംസ്ഥാന ആരോഗ്യമന്ത്രി രാജേഷ് ടോപെ. ഇന്ന് 14 ലക്ഷം ഡോസുണ്ട്. ദിവസവും 5 ലക്ഷം ഡോസ് നൽകിയാൽ മൂന്നു ദിവസത്തേക്കുള്ള സ്റ്റോക്കേയുള്ളൂ. ഓരോ ആഴ്ചയും 40 ലക്ഷം ഡോസ് ആവശ്യമാണെന്നും മന്ത്രി ദേശീയ മാധ്യമത്തോടു പറഞ്ഞു.

‘സംസ്ഥാനത്തു വാക്സീൻ സ്റ്റോക്ക് മൂന്നു ദിവസത്തേക്കു മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ. കൂടുതൽ വാക്സീൻ അയയ്ക്കാൻ കേന്ദ്രത്തോട് അഭ്യർഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോവിഡ് കേസുകൾ വരുന്ന സംസ്ഥാനമാണിത്. ആവശ്യത്തിനു ഡോസില്ലാത്തിനാൽ മിക്ക വാക്സിനേഷൻ കേന്ദ്രങ്ങളും പൂട്ടേണ്ടി വന്നു. വാക്സിനേഷനു വരുന്ന ആളുകളെ തിരിച്ചയക്കുകയാണ്.’– ആരോഗ്യമന്ത്രി വിശദീകരിച്ചു.



‘മുംബൈയിലെ വാക്സീൻ സ്റ്റോക്ക് അവസാനിക്കുകയാണ്. ഒരു ലക്ഷം കോവിഷീൽഡ് ഡോസ് മാത്രമേ ശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ. വാക്സീനു ക്ഷാമമുണ്ട്. രാജേഷ് ടോപെ ഇതു സംബന്ധിച്ച് കേന്ദ്രത്തോടു സംസാരിച്ചു. കേന്ദ്രം എത്രയും വേഗം കൂടുതൽ ഡോസ് നൽകണം. അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങൾക്കു രണ്ടാമത്തെ ഡോസ് നൽകുന്നതു പ്രയാസമാകും. ജനം എല്ലാ മുൻകരുതലുകളും പാലിക്കണം’– മുംബൈ മേയർ കിഷോരി പെഡ്‌നേക്കർ പറഞ്ഞു.



ജനുവരിയിൽ ആരംഭിച്ചതുമുതൽ 82 ലക്ഷത്തോളം പേർക്കു മഹാരാഷ്ട്ര കുത്തിവയ്പ് നൽകി. ഇതുവരെ 1.06 കോടി ഡോസ് വാക്സീൻ മഹാരാഷ്ട്രയ്ക്കു ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അതിൽ മൂന്നു ശതമാനം പാഴായതായും ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു. വാക്സീൻ ക്ഷാമം ഭയപ്പെടുമ്പോഴും, 25 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ള എല്ലാവർക്കുമായി വാക്സിനേഷൻ വിപുലീകരിക്കണമെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ധവ് താക്കറെ തിങ്കളാഴ്ച പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയോട് അഭ്യർഥിച്ചു.



English Summary: Maharashtra Vaccine SOS: Stocks Only For 3 Days, Some Centres Had To Shut