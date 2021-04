കോവിഡ് ആശങ്ക നീങ്ങിയില്ല; റീപ്പോ നിരക്കുകളിൽ മാറ്റം വരുത്താതെ ആർബിഐ

മുംബൈ∙ ഈ സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ആദ്യ പണവായ്പ നയത്തിൽ മാറ്റം വരുത്താതെ റിസർവ് ബാങ്ക്. കോവി‍ഡ് വ്യാപനം ബാധിച്ച സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ തിരിച്ചുവരവിന്റെ പാതയിലായതിനാലാണ് വായ്പാനയ അവലോകന കമ്മിറ്റി ഇത്തരമൊരു തീരുമാനം എടുത്തത്. ഇതോടെ റീപ്പോ നിരക്ക് 4 ശതമാനമായും റീവേഴ്സ് റീപ്പോ നിരക്ക് 3.35 ശതമാനമായും തുടരും. കോവിഡ് കേസുകളിൽ വർധന വരുന്നതും പുതിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനിടെയുമാണ് തീരുമാനം.

കോവിഡിന്റെ പ്രത്യാഘാതം കുറയുന്നതുവരെ സഹായകരമായ നിലപാടായിരിക്കും തുടരുകയെന്ന് റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണർ ശക്തികാന്ത ദാസ് പറഞ്ഞു. മോണിറ്ററി പോളിസി കമ്മിറ്റി ഐക്യകണ്ഠേനയാണ് വായ്പനയത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടെന്ന നിലപാടിലെത്തിയത്. കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണത്തില്‍ വൻ വര്‍ധനയാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിലുണ്ടായിരിക്കുന്നതെന്നും അതില്‍ നിരീക്ഷണം നടത്തിവരികയാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

English Summary: RBI Keeps Key Rates Unchanged, Says Recovery "Uncertainty" Due To Covid