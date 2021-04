കാറിനു നേരെ യുപി പൊലീസ് വെടിവച്ചെന്ന് ബിജെപി നേതാവ്; സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള്‍

ലക്നൗ∙ ഉത്തർപ്രദേശിൽ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കാറിനു നേരെ വെടിവച്ചെന്ന പരാതിയുമായി ബിജെപി നേതാവ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി യുപി പൊലീസിന്റെ സ്പെഷൽ ഓപറേഷൻ ഗ്രൂപ്പ് തന്റെ കാറിനു നേരെ വെടിവച്ചെന്നും ഒരാൾക്കു പരുക്കേറ്റതായും ബിജെപി നേതാവ് അശ്വനി പവാറാണ് ആരോപിച്ചത്. അർധ രാത്രിയിൽ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചതായും ബിജെപി നേതാവ് പരാതിപ്പെട്ടു. സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായി ഉന്നത പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു.



ഷാംലി ജില്ലയിൽനിന്നുള്ള ബിജെപി നേതാവ് കാറിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഡൽഹി– സഹറാന്‍പൂർ റോഡിൽ വച്ചാണ് വെടിവയ്പുണ്ടായത്. ഒരു വാഹനം നടുറോഡിൽ നിൽക്കുന്നതും യൂണിഫോമിലല്ലാത്ത ചിലർ വാഹനത്തെ ചുറ്റിനിൽക്കുന്നതും സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളിലുണ്ട്. അൽപസമയത്തിനുള്ളിൽ കാർ അതിവേഗത്തിൽ പോകുന്നതും കാണാം. 10 മുതൽ 15 റൗണ്ട് വരെ വെടിയുതിർത്തെന്നാണു അശ്വനി പവാർ പറയുന്നത്. കാറിൽനിന്ന് മൂന്ന് വെടിയുണ്ടകളും കണ്ടെടുത്തു. തന്നെ വധിക്കാൻ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയതായാണ് ബിജെപി നേതാവ് പറയുന്നത്.



English Summary: On CCTV, UP Cops Fire At BJP Leader's Car