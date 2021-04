പാലക്കാട് ∙ കഞ്ചാവു കടത്തിയ കേസിന്റെ നടത്തിപ്പിനായി 24 കോടി രൂപയുടെ ഹഷീഷ് ഓയിൽ കടത്തിയ ഇടുക്കി ഉടുമ്പൻചോല പാറത്തോട് മാപ്പലകാലായിൽ അനൂപ് ജോർജിനെ (37) 15 വർഷം കഠിന തടവിനും രണ്ടു ലക്ഷം രൂപ പിഴ നൽകാനും പാലക്കാട് സെക്കൻഡ് അഡീഷനൽ സെഷൻസ് കോടതി ജഡ്ജി പി.പി.സൈതലവി ശിക്ഷിച്ചു. പിഴ അടച്ചില്ലെങ്കിൽ മൂന്നു വർഷം അധിക കഠിന തടവ് അനുഭവിക്കണം.



2019 ജൂലൈ 31നാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം. എക്സൈസ് കമ്മിഷണറുടെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് സ്ക്വാഡ് പാലക്കാട് എക്സൈസ് റേഞ്ചുമായി ചേർന്ന് എലപ്പുള്ളി നോമ്പിക്കോട് വാഹന പരിശോധനയ്ക്കിടെയാണ് അനൂപ് ജോർജിനെ പിടികൂടിയത്. പ്രതിയുടെ കാറിൽനിന്ന് 23.950 കിലോഗ്രാം ഹഷീഷ് ഓയിൽ കണ്ടെടുത്തു. വിശാഖപട്ടണത്തുനിന്നാണ് ഹഷീഷ് എത്തിച്ചത്. ഉൽപന്നത്തിനു വിപണിയിൽ 24 കോടിരൂപ വിലമതിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞു.

2018 ജനുവരി 30നു ലോറിയിൽ 380 കിലോ കഞ്ചാവു കടത്തി കൊണ്ടുവരുന്നതിനിടെ അനൂപ് ജോർജിനെ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് റവന്യു ഇന്റലിജൻസ് വിഭാഗം വിശാഖപട്ടണത്തുനിന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഈ കേസിൽ 15 മാസം അവിടെ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചു. പിന്നീട് ജാമ്യത്തിൽ ഇറങ്ങിയതിനു ശേഷമായിരുന്നു ഹഷീഷ് കടത്ത്.

കഞ്ചാവ് കേസിന്റെ നടത്തിപ്പിനുള്ള പണം സ്വരൂപിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഹഷീഷ് കടത്തിയതെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. പാലക്കാട് എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഇൻസ്പെക്ടർ എം.സജീവ് കുമാർ പ്രതിയെ പിടികൂടിയ കേസിൽ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സൈസ് കമ്മിഷണർ ബി.വേണുഗോപാൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചു. പ്രോസിക്യൂഷനു വേണ്ടി അഡീഷനൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ കെ.എം.മനോജ് ഹാജരായി.

English Summary: Accused gets 15 years of imprisonment in hashish smuggling case