തടിപിടിക്കാൻ എത്തിച്ച ആനയിടഞ്ഞു; പോസ്റ്റുകളും മതിലുകളും തകർത്തു

തിരുവല്ല ∙ കവിയൂരിൽ തടിപിടിക്കാൻ എത്തിച്ച ആനയിടഞ്ഞു. അക്രമാസക്തനായ ആന നിരവധി വൈദ്യുത പോസ്റ്റുകളും മതിലുകളും ഗേറ്റും തകർത്തു. മരങ്ങൾ പിഴുതെറിഞ്ഞു. വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് നാലരയോടെയാണ് ആനയിടഞ്ഞത്. ഏറെ നേരത്തെ ശ്രമത്തിനൊടുവിലാണ് ആനയെ തളച്ചത്.



കൊല്ലം സ്വദേശിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ശിവം അയ്യപ്പൻ എന്ന ആനയാണ് ഇടഞ്ഞത്. തടി പിടിക്കാനായാണ് ആനയെ കവിയൂരിലെ തൃക്കക്കുടിപ്പാറ ഗുഹാക്ഷേത്രത്തിന് സമീപം എത്തിച്ചത്. ഇടഞ്ഞ ശേഷം ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപത്തെ പുരയിടത്തിൽ നിലയുറപ്പിച്ച ആനയെ പാപ്പാന്മാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തളയ്ക്കുകയായിരുന്നു. റാന്നിയിൽനിന്നുള്ള വനംവകുപ്പ് സംഘവും സ്ഥലത്തെത്തി.

