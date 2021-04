‘ആദ്യ ഡോസ് വാക്സീന്‍ എടുത്താലും രോഗമുണ്ടാകാം’: പരിശോധന കൂട്ടാതെ കേരളം

തിരുവനന്തപുരം∙ ആദ്യ ഡോസ് വാക്സീന്‍ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും രോഗബാധയുണ്ടാകാമെന്നും സുരക്ഷാ മാര്‍ഗങ്ങള്‍ സ്വീകരിക്കുന്നതില്‍ വീഴ്ച പാടില്ലെന്നും ആരോഗ്യ വിദഗ്ധരുടെ മുന്നറിയിപ്പ്. സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം കുതിച്ചുയരുമ്പോഴും പ്രതിദിനം രണ്ടരലക്ഷം പേര്‍ക്ക് വാക്സീന്‍ നൽകുമെന്ന പ്രഖ്യാപനവും നടപ്പാക്കാനായിട്ടില്ല. കൂടുതല്‍ കൃത്യമായി രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കാനാകുന്ന ആര്‍ടിപിസിആര്‍ പരിശോധനകളുടെ എണ്ണവും കൂട്ടിയിട്ടില്ല.

മാര്‍ച്ച് മൂന്നിന് ആദ്യ ഡോസ് വാക്സീനെടുത്ത മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. പിന്നെ വാക്സീനെടുത്തിട്ട് എന്തു കാര്യമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ട്. എന്നാൽ രണ്ടാം ഡോസ് കുത്തിവയ്പ് എടുത്ത് രണ്ടാഴ്ച പിന്നിട്ടാലേ പ്രതിരോധ ശേഷി കൈവരൂ എന്നതാണ് യാഥാര്‍ഥ്യം.



വാക്സീന്‍ എടുത്താലും കോവിഡ് വരാമെന്നും തീവ്രത കുറവായിരിക്കുമെന്നുമുളള സന്ദേശം ജനങ്ങളിലെത്തിക്കാന്‍ ആരോഗ്യവകുപ്പിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. തെറ്റായ പ്രചാരണങ്ങളില്‍ കുടുങ്ങി വാക്സീന്‍ എടുക്കുന്നവരുടെ എണ്ണത്തില്‍ പുരോഗതിയില്ല.



സംസ്ഥാനത്ത് വ്യാഴാഴ്ച നടന്നത് 63,901 പരിശോധനകള്‍ ഇതില്‍ 29,712 എണ്ണം മാത്രമാണ് ആര്‍ടിപിസിആര്‍. ഒരുലക്ഷം പരിശോധനകള്‍ നടത്തുമെന്നും അതില്‍ എഴുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനവും ആര്‍ടിപിസിആര്‍ ആയിരിക്കുമെന്നുമുള്ള നിര്‍ദേശവും നടപ്പായിട്ടില്ല. കൃത്യത കുറവുളള ആന്റിജന്‍ പരിശോധനയെ ആശ്രയിക്കുന്നത് രോഗവ്യാപനത്തിന് കാരണമാകുന്നുവെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ വിമര്‍ശനമുയര്‍ന്നിരുന്നു.



