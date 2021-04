ഇന്തൊനീഷ്യയിൽ വൻ ഭൂചലനം, ഒരു മരണം; ജാവയിലും ബാലിയിലും വലിയ നാശനഷ്ടം

ജക്കാർത്ത ∙ ഇന്തൊനീഷ്യയിൽ ഉണ്ടായ ശക്തമായ ഭൂചലനത്തിൽ ഒരു മരണം. കിഴക്കൻ ജാവയിൽ മോട്ടർ സൈക്കിളിൽ സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്ന സ്ത്രീയുടെ തലയിൽ പാറ വീണാണു മരണം. ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന ഭർത്താവിനു ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റു. മുഖ്യ ദ്വീപായ ജാവയിലും ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രമായ ബാലിയിലും കെട്ടിടങ്ങൾക്കു വലിയ രീതിയിൽ നാശനഷ്ടമുണ്ടായി. സൂനാമി മുന്നറിയിപ്പ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

പ്രാദേശിക സമയം ഉച്ചയ്ക്കു രണ്ടോടെയാണു തീവ്രത 6 രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനമുണ്ടായതെന്നു യുഎസ് ജിയോളജിക്കൽ സർവേ പറഞ്ഞു. നിരവധി വീടുകൾ തകർന്നു. പരിഭ്രാന്തരായ ജനം വീടുവിട്ട് പുറത്തിറങ്ങി. സൂനാമിക്കു കാരണാകുന്ന തീവ്രതയില്ലെന്ന് ഇന്തൊനീഷ്യയുടെ ഭൂചലന–സൂനാമി സെന്റർ മേധാവി രഹ്മത് ട്രിയോനോ അറിയിച്ചു. മണ്ണിടിച്ചിലിനു സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശത്തുനിന്നു ജനങ്ങൾ പരമാവധി മാറിനിൽക്കണമെന്നു ട്രിയോനോ ആവശ്യപ്പെട്ടു.



