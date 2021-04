കൊലയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത് ആകാശ് തില്ലങ്കേരിയുടെ സുഹൃത്ത്; ഒരാൾ കൂടി പിടിയിൽ

കണ്ണൂർ∙ മുസ്‌ലിം ലീഗ് പ്രവര്‍ത്തകന്റെ കൊലപാതകത്തിൽ പ്രതികളെയെല്ലാം കണ്ടെത്തുമെന്ന് നിയമമന്ത്രി എ.കെ. ബാലന്‍. ആരെയും സംരക്ഷിക്കില്ല. ഇത്തരം സംഭവങ്ങള്‍ ആവര്‍ത്തിക്കാന്‍ പാടില്ലെന്നും ബാലന്‍ പറഞ്ഞു. അതിനിടെ, മൻസൂറിന്റെ കൊലപാതക കേസിൽ ഒരാള്‍ കൂടി പിടിയില്‍. കൊല നടന്ന സമയത്ത് സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്ന കൊച്ചങ്ങാടി സ്വദേശി അനീഷിനെയാണ് കസ്റ്റഡിയില്‍ എടുത്ത് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത്.

നിലവിലെ എഫ്ഐആറില്‍ അനീഷിന്‍റെ പേരില്ല. എഫ്ഐആര്‍ പ്രകാരം കേസിലെ 11 പ്രതികളും സിപിഎം - ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകരാണ്. ഡിവൈഎഫ്ഐ മേഖല ട്രഷററും ആകാശ് തില്ലങ്കേരിയുടെ സുഹൃത്തുമായ സുഹൈലാണ് കൊലപാതക സംഘത്തിനു നേതൃത്വം കൊടുത്തതെന്നാണ് സൂചന. സുഹൈലിനെ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് പൊലീസ്.

റിമാൻഡിലുള്ള ഷിനോസിനെ കൂടാതെ രതീഷ്, സംഗീത്, ശ്രീരാഗ്, സുഹൈൽ, സജീവൻ, അശ്വന്ത്, ശശി, സുമേഷ്, ജാബിർ, നാസർ എന്നിവര്‍ അക്രമിസംഘത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതായി പ്രഥമ വിവര റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. കൊല്ലണമെന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണു ബോംബ് എറിഞ്ഞത്. എഫ്ഐആറിൽ പേരുള്ള രതീഷ് ഇന്നലെ ആത്മഹത്യ ചെയ്തിരുന്നു. കണ്ടാലറിയാവുന്ന പതിനാലു പേരടക്കം ഇരുപത്തിയഞ്ചംഗ സംഘമാണ് മൻസൂറിനെയും സഹോദരനെയും അക്രമിച്ചത്.

