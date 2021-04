ബംഗാള്‍ പോളിങ് ബൂത്തിലെ അക്രമം: 5 മരണം; വാക്പോരുമായി മോദിയും മമതയും

കൊൽക്കത്ത∙ ബംഗാളിലെ കൂച് ബെഹാർ ജില്ലയിൽ പോളിങ് ബൂത്തിനു മുന്നിൽ സുരക്ഷാ സേനയുമായുള്ള തർക്കത്തിൽ നാലുപേർ വെടിയേറ്റു മരിച്ചു. 44 മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കുള്ള നാലാം ഘട്ട തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നതിനിടെയാണ് സംഭവം. ഇതേത്തുടർന്ന് ബിജെപിയും തൃണമൂലും പരസ്പരം ആരാപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് രംഗത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് പത്താൻതുലി മണ്ഡലത്തിൽ വോട്ടു ചെയ്യാൻ ക്യൂനിന്ന 18കാരനും അക്രമത്തിനിടെ വെടിയേറ്റ് കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇവിടെ തൃണമൂൽ – ബിജെപി പ്രവർത്തകർ തമ്മിലുള്ള സംഘർഷത്തിനിടെയാണ് വെടിവയ്പ്പുണ്ടായത്.

അക്രമം അരങ്ങേറിയ സിതാൽകുച്ചിയിലെ 126ാം നമ്പർ പോളിങ് ബൂത്തിലെ വോട്ടെടുപ്പ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ നിർത്തിവച്ചിട്ടുണ്ട്. വൈകുന്നേരം 5ന് മുൻപ് വിശദമായി റിപ്പോർട്ട് നൽകാനാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. കൊൽക്കത്തയിൽനിന്ന് 680 കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് സിതാൽകുച്ചി.

അതേസമയം, മരിച്ചവരോടുള്ള അനുശോചനം ബംഗാളിലെ റാലിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി പ്രകടിപ്പിച്ചു. മമതയും അവരുടെ ഗുണ്ടകളും ബിജെപിയുടെ പിന്തുണ കണ്ട് പരിഭ്രമിക്കുകയാണെന്നും മോദി ആരോപിച്ചു. എന്നാൽ വിജയിക്കില്ലെന്നു വ്യക്തമായതോടെ ബോംബുകളും അക്രമവും പ്രയോഗിക്കുകയാണ് അവരുടെ ശ്രമമെന്ന് മമതയും തിരിച്ചടിച്ചു.

തങ്ങളുടെ അഞ്ച് പ്രവർത്തകരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്ന് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് ആരോപിച്ചു. ‘ബിഎസ്എഫും സിഐഎസ്എഫും ഗ്രാമങ്ങളിൽ ജനങ്ങളെ പീഡിപ്പിക്കുകയാണ്. സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും ബിജെപിക്കു വോട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നു. വോട്ട് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്നവരെ പോലും വെടിവച്ചു വീഴ്ത്തി. ആരാണ് അവർക്ക് ഇത്രയും ധൈര്യം നൽകിയത്. പഞ്ചായത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽപ്പോലും ഇത്രയും പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടില്ല. ഈ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇതുവരെ കൊല്ലപ്പെട്ട 20ൽ 13 പേരും തങ്ങളുടെ പാർട്ടിക്കാരാണ്’ – മമതാ ബാനർജി വ്യക്തമാക്കി.

അതേസമയം, വോട്ടുചെയ്യാനെത്തിയ ഒരാൾ ബോധംകെട്ട് താഴെ വീണതിനുശേഷമാണ് അക്രമം ഉണ്ടായതെന്ന് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ദേബാശിഷ് ധർ മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞു. ‘9.30 വരെ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ലായിരുന്നു. പിന്നീട് വോട്ടു ചെയ്യാനെത്തിയ ഒരാൾ കുഴഞ്ഞു വീണു. കേന്ദ്രസേനയുടെ മർദനമേറ്റാണ് ഇയാൾ വീണതെന്ന വ്യാജ വാർത്ത പരക്കുകയായിരുന്നു. ഇയാളെ ചികിത്സിക്കുന്നതിനിടെ ഗ്രാമീണർ ഓടിയെത്തി സിഐഎസ്എഫ് സേനയിൽനിന്ന് ആയുധം തട്ടിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും സേന തിരിച്ചു വെടിവയ്ക്കുകയുമായിരുന്നു’ – അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

English Summary: Political storm erupts after 5 killed during Bengal poll including 4 in CISF firing