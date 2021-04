ന്യൂഡൽഹി∙ കോവിഡ് വാക്സിനേഷന്റെ പ്രായപരിധി നീക്കണമെന്ന് ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കേജ്‌രിവാൾ കേന്ദ്രത്തോട് അഭ്യർഥിച്ചു. സംസ്ഥാനത്ത് വാക്സീൻ ക്ഷാമമുണ്ടെന്നും 7–10 ദിവസത്തേക്കുള്ള സ്റ്റോക്കുകളെ അവശേഷിക്കുന്നുള്ളൂവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാനത്തെ കോവിഡ് കേസുകളുടെ വർധനവ് കോവിഡിന്റെ മൂന്നാം തരംഗത്തിൽ ഉണ്ടായതിനെക്കാള്‍ മോശമാണെന്നും നാലാമത്തെ തരംഗം കൂടുതൽ അപകടകരമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.



ഡൽഹിയിൽ കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പതിനായിരത്തിലധികം കോവിഡ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ആശങ്കാജനകമാണ്. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 10,732 കേസുകളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. (ഇന്നുവരെയുള്ള ഏറ്റവും ഉയർന്ന പ്രതിദിന വർധനവ്). ശനിയാഴ്ച 7,897 കോവിഡ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ 10-15 ദിവസങ്ങളിൽ കോവിഡ് വളരെ വേഗത്തിൽ പടർന്നു.

എല്ലാ പ്രായക്കാർക്കും പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ് നൽ‍‍‍‍‍‍‍‍‍കണം. 45 വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവർക്കും വാക്സിനേഷൻ നൽകണം. കോവിഡ് വാക്സീൻ എടുക്കുന്നതിനുള്ള പ്രായപരിധി നീക്കം ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച് പലതവണ കേന്ദ്രത്തോട് അഭ്യർഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആളുകൾക്ക് പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് നൽകാനായി വീടുതോറുമുള്ള പ്രചാരണം നടത്താൻ ഡൽഹി സർക്കാർ തയാറാണ്. ഡൽഹിയിലെ 65 ശതമാനം രോഗികളും 45 വയസ്സിന് താഴെയാണ് – അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

അടുത്തിടെയുണ്ടായ വർധനവ് തടയാൻ ചില നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ‘കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാൻ എല്ലാവരോടും അഭ്യർഥിക്കുന്നു. ലോക്ഡൗൺ ചുമത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ ലോക്ഡൗണിനെ അനുകൂലിക്കുന്നില്ല. അതൊരു പരിഹാരമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കരുത്. ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ആരോഗ്യ സൗകര്യങ്ങൾ തകരുമ്പോൾ മാത്രമേ ലോക്ഡൗൺ ഏർപ്പെടുത്താവൂ’– അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

English Summary: Fourth Covid Wave In Delhi "Much More Dangerous," Says Arvind Kejriwal