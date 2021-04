കശ്മീരിൽ കൗമാരക്കാരനുൾപ്പെടെ അഞ്ച് ഭീകരരെ സുരക്ഷാ സേന കൊലപ്പെടുത്തി

ശ്രീനഗർ∙ ജമ്മു കശ്മീരിൽ സുരക്ഷാ സേന നടത്തിയ രണ്ട് ഏറ്റുമുട്ടലുകളിൽ അഞ്ച് ഭീകരർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. രണ്ട് സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പരുക്കേറ്റു. കരസേനയും പൊലീസും സിആർ‌പി‌എഫും സംയുക്തമായാണ് ഏറ്റുമുട്ടൽ നടത്തിയത്. ഭീകരരുടെ സാന്നിധ്യത്തെക്കുറിച്ച് വിവരം ലഭിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് ഹദിപോര ഗ്രാമത്തിലാണ് ഏറ്റുമുട്ടൽ ആരംഭിച്ചതെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.



ഷോപിയൻ ജില്ലയിലെ ഹദിപോര ഗ്രാമത്തിൽ നടന്ന ഏറ്റുമുട്ടിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട മൂന്ന് ഭീകരരിൽ ഒരാഴ്ചയായി കാണാതായതും പ്രാദേശിക തീവ്രവാദ ഗ്രൂപ്പിൽ ചേർന്നതെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നതുമായ കൗമാരക്കാരനും ഉൾപ്പെടുന്നു. കൗമാരക്കാരന് ഏറ്റുമുട്ടലിനിടെ കീഴടങ്ങാൻ അവസരം നൽകിയെങ്കിലും കൂട്ടാളി തടയുകയായിരുന്നു.

‘ഞങ്ങൾ അയാളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. മാതാപിതാക്കളെ ഏറ്റുമുട്ടൽ സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു കീഴടങ്ങാൻ അഭ്യർഥിച്ചെങ്കിലും മറ്റൊരു ഭീകരനായ ആസിഫ് തടയുകയായിരുന്നു. 14 വയസുള്ള മകനെ കാണാതായതായി മാതാപിതാക്കൾ വെള്ളിയാഴ്ച പറഞ്ഞിരുന്നു’– ഇൻസ്പെക്ടർ ജനറൽ വിജയ് കുമാർ പറഞ്ഞു. ഏറ്റുമുട്ടൽ സ്ഥലത്തുനിന്ന് ഒരു റൈഫിളും പിസ്റ്റളും കണ്ടെടുത്തു.

കൗമാരക്കാരന്റെ മൃതദേഹം സംസ്‌കരിക്കുന്നതിനായി കുടുംബത്തിന് കൈമാറില്ല. കശ്മീരിലെ സുരക്ഷാ പ്രോട്ടോക്കോൾ അനുസരിച്ച് കൊല്ലപ്പെട്ട ഭീകരരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ ശ്മശാനത്ത് പൊലീസ് അടക്കം ചെയ്യും.

അനന്ത്നാഗിൽ നടന്ന മറ്റൊരു ഏറ്റുമുട്ടലിൽ രണ്ടു ഭീകരർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കശ്മീരിലെ നാല് വ്യത്യസ്ത ഏറ്റുമുട്ടലുകളിൽ 12 ഭീകരരെ സുരക്ഷാ സേന കൊലപ്പെടുത്തി.

English Summary: Minor Among 5 Terrorists Killed In J&K, Had Option To Surrender: Cops