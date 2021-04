കോഴിക്കോട് – ദുബായ് വിമാനം റദ്ദാക്കി; വിമാനത്താവളത്തിൽ യാത്രക്കാരുടെ പ്രതിഷേധം

മലപ്പുറം(കരിപ്പൂർ)∙ കോഴിക്കോട് – ദുബായ് സ്പൈസ് ജെറ്റ് വിമാനം റദ്ദാക്കിയതിനെ തുടർന്ന് കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ യാത്രക്കാരുടെ പ്രതിഷേധം. ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് 7.05 പുറപ്പെടേണ്ട വിമാനമാണ് റദ്ദാക്കിയത്. ശനിയാഴ്ച രാത്രി 7.50ന് പുറപ്പെടേണ്ട വിമാനം പലതവണ പുനക്രിമീകരിച്ചാണ് ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് വരെയാക്കിയത്.

ഉച്ചയ്ക്ക് 2.45ന് കരിപ്പൂരിൽ‌ എത്തേണ്ട വിമാനം ഇതുവരെ എത്തിയിട്ടില്ല. ഇനി തിങ്കളാഴ്ചയേ വിമാനം പുറപ്പെടുകയുള്ളൂ എന്നാണ് യാത്രക്കാരെ അറിയിച്ചത്. ഇതേ തുടർന്നാണ് വിമാനത്താവളത്തിൽ പ്രതിഷേധം അരങ്ങേറിയത്. വിമാനം പുറപ്പെടുന്നതിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ ഇതുവരെ യാത്രക്കാർക്ക് ലഭ്യമായിട്ടില്ല.



English Summary : Protest in Karipur airport due to cancellation of Kozhikode- Dubai flight