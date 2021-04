മാമ്പഴം കഴിച്ചോളൂ, പക്ഷേ സാധാരണക്കാരെ വെറുതെവിട്ടുകൂടേ?: മോദിയോട് രാഹുൽ

ന്യൂഡൽഹി∙ വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. കോവിഡ് വ്യാപനം, വാക്സീൻ വിതരണം, തൊഴിൽ, കാർഷിക നിയമം തുടങ്ങിയവ സംബന്ധിച്ചാണ് വിമർശനം. ‘കോവിഡ് വ്യാപനത്തിൽ നിയന്ത്രണമില്ല, അവശ്യമായ വാക്സീൻ ശേഖരമില്ല, തൊഴിൽ ഇല്ല, കർഷകരുടെയും തൊഴിലാളികളുടെയും ദുരിതങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമില്ല, എംഎസ്എംഇകൾ സുരക്ഷിതമല്ല, മധ്യവർഗം സംതൃപ്തരല്ല.’– രാഹുൽ ഗാന്ധി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

മാമ്പഴം (ഹിന്ദിയിൽ ‘ആം’) ഇഷ്ടത്തോടെ കഴിച്ചോളൂ. എന്നാൽ സാധാരണ ജനങ്ങളെ (ആം ആദ്മി) ഒഴിവാക്കണമെന്നും രാഹുൽ കുറിച്ചു. 2019ൽ നടൻ അക്ഷയ് കുമാറുമായുള്ള അഭിമുഖത്തിനിടെയുള്ള മോദിയുടെ വാക്കുകളെ ഉന്നംവച്ചായിരുന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പരാമർശം. രാജ്യത്ത് ആവശ്യമുള്ളവർക്കെല്ലാം കോവിഡ് വാക്സീൻ ലഭ്യമാക്കാൻ അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് രാഹുൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കത്ത് അയിച്ചിരുന്നു.

അതിനു പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വിമർശനം. വാക്സീൻ ഉൽപാദനത്തിൽ രാജ്യം മുന്നേറിയെങ്കിലും പിടിപ്പുകേടും അശ്രദ്ധയും മൂലം വിതരണം അവതാളത്തിലായി. ജനസംഖ്യയുടെ ഒരു ശതമാനത്തിനു മാത്രമാണു ഇതുവരെ 2 ഡോസ് ലഭ്യമാക്കിയത്. ഈ രീതിയിൽ പോയാൽ 75% പേർക്കു വാക്സീൻ നൽകാൻ വർഷങ്ങളെടുക്കുമെന്നും രാഹുൽ കത്തിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തി.

