ബഹിരാകാശത്തെ മനുഷ്യസാന്നിധ്യത്തിന് 60; അഭിവാദ്യവുമായി ഇന്ത്യൻ കമ്യൂണിസ്റ്റുകളും!

ഭൂമിയുമായുള്ള പൊക്കിൾക്കൊടി ബന്ധം മുറിച്ച് മനുഷ്യൻ ആദ്യമായി ബഹിരാകാശത്തു വിരുന്നിനുപോയ നിമിഷങ്ങൾക്കു തിങ്കളാഴ്ച 60 വർഷം തികയും. അമേരിക്കയും സോവിയറ്റ് യൂണിയനും തമ്മിലുള്ള ബഹിരാകാശ മത്സരത്തിന്റെ ഓർമകളുണർത്തുന്ന ശീതയുദ്ധകാലത്ത്, മനുഷ്യനെ ബഹിരാകാശത്തെത്തിക്കുക എന്ന ദൗത്യം ആദ്യം സ്വന്തമാക്കിയത് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ. 1961 ഏപ്രിൽ 12ന് ലോകത്തെ ആദ്യ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരി എന്ന പെരുമയുമായി യൂറി ഗഗാറിൻ എന്ന സോവിയറ്റ് റഷ്യക്കാരൻ ഭൂമിയുടെ മടിത്തട്ടിൽനിന്ന് ഉയർന്നുപൊങ്ങിയപ്പോൾ മോസ്കോയ്ക്കുപുറമേ കൈയടി ആദ്യമുയർന്നതു വിജയവാഡയിലെ ഒരു കമ്യൂണിസ്റ്റ് വേദിയിൽകൂടിയാണ്.



1961 ഏപ്രിൽ 12ന് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ വിക്ഷേപിച്ച വോസ്‌തോക്-1 പേടകത്തിലാണ് യൂറി ഗഗാറിൻ അലക്‌സിയേവിച്ച് വിജയകരമായി ബഹിരാകാശ യാത്ര നടത്തിയത്. ഭൂമിയിൽനിന്നു 301 കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിൽ പലതവണ പേടകം ഭൂമിയെ വലംവച്ചു. ലോകത്തിലാദ്യമായി ഒരു മനുഷ്യൻ നടത്തിയ ബഹിരാകാശ യാത്രയായിരുന്നു അത്. അതിന്റെ പ്രഖ്യാപനം ആദ്യം കേട്ടവരിൽ ഇന്ത്യയിലെ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ പ്രതിനിധികളും.

ഇന്ത്യയിലെ അവിഭക്ത കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി, സിപിഐയുടെ ആറാമത് പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് വേദിയിലാണ് ഒരു റഷ്യക്കാരൻ ശൂന്യാകാശത്തേക്ക് കുതിച്ച വാർത്ത ആദ്യമുയർന്നത്. അതും സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ ഉന്നത നേതാവിൽനിന്ന്. സൗഹാർദ പ്രതിനിധി എന്ന നിലയിൽ പാർട്ടി കോൺഗ്രസിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയതാണ് സോവിയറ്റ് യൂണിയനിൽനിന്നുള്ള മിഖായേൽ സുസ്‌ലോവ്. സോവിയറ്റ് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ താത്വികാചാര്യൻ എന്ന നിലയിൽ രാജ്യാന്തര കമ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ മുന്നണിപ്പോരാളിയായിരുന്നു സുസ്‌ലോവ് അന്ന്.

ദീർഘകാലം പൊളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം. ശീതയുദ്ധകാലത്ത് സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ രാഷ്ട്രതന്ത്രജ്ഞൻ. സോവിയറ്റ് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ സെക്കൻഡ് സെക്രട്ടറി. നികിത ക്രൂച്‌ചേവിന്റെ പതനത്തിനും ലിയോനിദ് ബ്രഷ്നേവിന്റെ ഉയർച്ചയ്ക്കും പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ച നേതാവ്. സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ ‘നല്ല കാലത്ത്’ പ്രസിഡന്റ് ബ്രഷ്നേവിന്റെ തൊട്ടടുത്ത സ്ഥാനമാണ് സുസ്‌ലോവിനുണ്ടായിരുന്നത്. 1982 ൽ തന്റെ 79–ാം വയസിൽ മരിക്കുന്നതുവരെ പാർട്ടിയിൽ സജീവം.

കടുത്ത വിഭാഗീയതയുടെ നിഴലിലായിരുന്നു സിപിഐയുടെ ആറാമത് പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് വിജയവാഡയിൽ നടന്നത്. ഏപ്രിൽ 7 മുതൽ 17വരെ നടന്ന സമ്മേളനത്തിന് വേദിയായത് ലുമുംബാനഗർ. പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുൻപുള്ള പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് എന്ന നിലയിൽ ഏറെ രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യം സമ്മേളനത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ പാർട്ടി സെക്രട്ടറി അജയഘോഷ്. പാർട്ടി ദേശീയ കൗൺസിലിൽ അനൈക്യവും ഗ്രൂപ്പുവഴക്കും ഗുരുതരമായ രീതിയിൽ വളർന്നുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഫെബ്രുവരിയിൽ ന്യൂഡൽഹിയിൽ നടന്ന ദേശീയ കൗൺസിൽ യോഗത്തിനുശേഷം വിവിധ ഗ്രൂപ്പുകൾ പാർട്ടിയിൽ ‘ശക്തി’ പ്രാപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതുമൂലം വലിയൊരു പൊട്ടിത്തെറിക്ക് പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് വേദിയാകുമെന്ന് കരുതിയിരുന്നു.

പാർട്ടിയിലെ ഇടതു–വലതു വിഭാഗങ്ങൾ മേധാവിത്വം തെളിയിക്കാനുള്ള വേദിയാക്കി ആറാം കോൺഗ്രസിനെ മാറ്റുമെന്നത് ഉറപ്പായിരുന്നു. കൂടുതൽ അംഗങ്ങളെ സ്വപക്ഷത്തേക്ക് ചേർക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഇരുവിഭാഗങ്ങളും പ്രചരണങ്ങളും തന്ത്രങ്ങളുമായി ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും രംഗത്തെത്തി. രാഷ്ട്രീയ പ്രമേയം പാസാക്കിയെടുക്കുന്നതിൽ ഡാങ്കെ– ഘോഷ് ഗ്രൂപ്പിന് സഹായകരമായ നിലപാട് പാർട്ടി കൈക്കൊള്ളുമെന്ന അവസ്ഥ. തൊട്ടുമുൻപ്, നവംബറിൽ മോസ്കോയിൽ നടന്ന കമ്യൂണിസ്റ്റ് വർക്കേഴ്സ് പാർട്ടിയുടെ 81–ാം സമ്മേളനം പാസാക്കിയ നിലപാടിന് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള നിലപാടായിരിക്കും പാർട്ടി കോൺഗ്രസിൽ സ്വീകരിക്കുക എന്നതായിരുന്നു അനുമാനം. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സോവിയറ്റ് പ്രതിനിധിയായി മിഖായേൽ സുസ്‌ലോവ് തന്നെ എത്തുന്നത്.

കോൺഗ്രസിന്റെ ആറാം ദിവസം ശാസ്ത്രലോകത്തിനും സോവിയറ്റ് യൂണിയനും കമ്യൂണിസ്റ്റ് ചേരിക്കും സന്തോഷം നൽകിയ ആ വാർത്ത മിഖായേൽ സുസ്‌ലോവ് തന്നെയാണ് വിജയവാഡയിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. റഷ്യ വിജയകരമായി ഒരു മനുഷ്യനെ ബഹിരാകശത്തേക്ക് അയച്ച വിവരം അദ്ദേഹം പാർട്ടി കോൺഗ്രസിനെ അറിയിച്ചു: ‘‘ഇന്ന് ആദ്യത്തെ മനുഷ്യൻ വിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടു. ഈ മനുഷ്യൻ ഒരു സോവിയറ്റ് റഷ്യക്കാരനാണ്.’’’ – പാർട്ടി കോൺഗ്രസിൽ പങ്കെടുത്ത 438 പ്രതിനിധികളും കരഘോഷത്തോടെയാണ് പ്രഖ്യാപനം സ്വീകരിച്ചത്.

റഷ്യൻ സമയം 10.55നായിരുന്നു ഗഗാറിൻ ചരിത്രദൗത്യവുമായി ഭൂമിയുടെ വിരിമാറിലേക്ക് തിരികെയിറങ്ങിയത്. തിരിച്ചെത്തിയ ഗഗാറിന്റെ സ്വരവും രാജ്യസ്നേഹം തുളുമ്പുന്നതായിരുന്നു: ‘‘ഈ സന്തോഷ വിവരം ദയവായി പാർട്ടിയെയും സർക്കാരിനെയും വ്യക്തിപരമായി നികിത ക്രൂഷ്ചേവിനെയും അറിയിക്കുക. ‘നിലത്തിറങ്ങൽ’ പ്രശ്നരഹിതമായിരുന്നു, എനിക്ക് ചതവോ മുറിവോ ഇല്ല’’

