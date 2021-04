ചെന്നൈ∙ തമിഴ്നാട് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിരുദുനഗർ ജില്ലയിലെ ശ്രീവില്ലിപുത്തൂർ നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽനിന്ന് മത്സരിച്ച കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥി കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചു. പി.എസ്.ഡബ്ല്യു മാധവ റാവു ആണ് മരിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്.



മാധവ റാവു വോട്ടെടുപ്പിനു ശേഷം മരിച്ചതിനാൽ വീണ്ടും വോട്ടെടുപ്പ് ഉണ്ടാകില്ല. അതേസമയം, വിജയിച്ചാൽ മണ്ഡലത്തിൽ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കും. ഏപ്രിൽ 6 നാണ് തമിഴ്‌നാട്ടിലെ 38 ജില്ലകളിലെ 234 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കും വോട്ടെടുപ്പ് നടന്നത്. വോട്ടെണ്ണൽ മേയ് രണ്ടിന് നടക്കും.

English Summary: Tamil Nadu Congress Candidate Madhava Rao Dies Of Covid, By-Election If He Wins