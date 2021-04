മ്യാൻമറിൽ പ്രക്ഷോഭം തുടരുന്നു; കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ മൃതദേഹത്തിന് വിലയിട്ട് സൈന്യം

യാങ്കൂൺ∙ പ്രക്ഷോഭത്തിനിടെ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ മൃതദേഹം വിട്ടുനൽകാൻ ബന്ധുക്കളോട് 85 ഡോളർ ആവശ്യപ്പെട്ട് മ്യാൻമർ സുരക്ഷാ സേന. വെള്ളിയാഴ്ച ബഗോയിലുണ്ടായ പ്രക്ഷോഭത്തിലും പൊലീസ് റെയ്ഡിലും 82 പേരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. മ്യാൻമറിലെ പട്ടാള അട്ടിമറിയെത്തുടർന്നുണ്ടായ പ്രക്ഷോഭത്തിൽ 700 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. 3000ത്തിലധികം പേരെയാണ് തടവിലാക്കിയത്.

വെള്ളിയാഴ്ച ബഗോ സിറ്റിയിൽ റെയ്ഡിനിടെ സൈന്യം വെടിവയ്പ്പും ഗ്രനേഡ് ആക്രമണവും അഴിച്ചുവിടുകയായിരുന്നുവെന്ന് അസിസ്റ്റൻസ് അസോസിയേഷൻ ഫോർ പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രിസനേഴ്സ്(എഎപിപി) പറഞ്ഞു. വെള്ളിയാഴ്ച സൈന്യം നടത്തിയ തിരച്ചിലിനെത്തുടർന്ന് നിരവധിപ്പേർ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടു. പ്രദേശത്തെ ഇന്റർനെറ്റ് ബന്ധം റദ്ദാക്കി.

വെടിവയ്പ്പിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ മോർച്ചറിയിൽ കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. 120,000 മ്യാൻമർ ക്യാറ്റ് ($85) ആണ് മൃതദേഹം തിരികെ ലഭിക്കുന്നതിന് ബന്ധുക്കളോട് സൈന്യം ആവശ്യപ്പെടുന്നതെന്ന് ബഗോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റുഡന്റ്സ് യൂണിയൻ സമൂഹമാധ്യമത്തിലൂടെ അറിയിച്ചു. അതേസമയം റോഡിലെ തടസ്സങ്ങൾ നീക്കുന്നതിനിടെ പ്രക്ഷോഭകാരികൾ ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് സുരക്ഷാ സേന അറിയിച്ചു. നാടൻ തോക്കും അമ്പുകളും ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു ആക്രമണമെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

