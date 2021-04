ഈ വർഷമാദ്യം കേട്ടൊരു വാർത്ത, ഡൽഹിയിൽ പകുതിയിലധികം ആളുകൾക്കും കോവിഡ് വന്നുപോയിരിക്കുന്നു! രക്തസാംപിൾ ശേഖരിച്ചു നടത്തിയ ആന്റിബോഡി പരിശോധനയായിരുന്നു ഒരേസമയം ആശങ്കയും അതേസമയം ആശ്വാസവും നൽകിയ വാർത്തയുടെ അ‌ടിസ്ഥാനം. പരിശോധനയ്ക്കു വിധേയരായ നല്ലൊരു വിഭാഗം ആളുകളിലും കൊറോണ വൈറസിനെതിരെ പുതുതായി രൂപപ്പെട്ടെന്ന് അനുമാനിക്കാവുന്ന ആന്റിബോഡിയുടെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയെന്ന് അർഥം.

ഇത്രയധികം പേർക്കും കോവിഡ് വന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് അധികൃതർ അറിഞ്ഞില്ലെന്ന ആശങ്ക അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ആശ്വാസം നൽകിയ കാര്യത്തിലേക്കു വരാം, ഹേർഡ് ഇമ്യൂണിറ്റി അഥവാ സമൂഹത്തിനാകെ ലഭിക്കുന്ന പ്രതിരോധത്തിലേക്കു നാം കൂടുതൽ അടുക്കുന്നുവെന്ന ശുഭ പ്രതീക്ഷയായിരുന്നു ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനം. ഡൽഹിയിൽ മാത്രമല്ല, കോവിഡ് അതിരൂക്ഷമായിരുന്ന മുംബൈയിൽ ഉൾപ്പെടെ നടന്ന ഇത്തരം സെറോ സർവേകളെല്ലാം 10 മുതൽ 45% വരെ ആളുകൾക്ക് കോവിഡ് വന്നു പോയെന്ന സൂചന നൽകി. ദേശീയതലത്തിൽ ജനസംഖ്യയുടെ 21.4% ആളുകളിലും ആന്റിബോഡി സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയെന്ന് ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ റിസർച്ചിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടന്ന സെറോ സർവേ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് എന്തു സംഭവിച്ചു ?

‘വി ആർ ഇൻ ദി എൻഡ്ഗെയിം’

2020 സെപ്റ്റംബറിൽ ഒരു ലക്ഷത്തോട് അടുത്തു വരെയെത്തി ആശങ്ക നൽകിയ കോവിഡ് രാജ്യത്തു പൊതുവിൽ കുറയുന്നതിന്റെ സൂചനയായിരുന്നു 2021 ജനുവരി, ഫെബ്രുവരി മാസങ്ങളിൽ. ഇതു നൽകിയ ആത്മവിശ്വാസത്തിലായിരുന്നു മാർച്ച് ആദ്യവാരം കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രി ഡോ. ഹർഷ് വർധൻ, ഇന്ത്യയിൽ കോവിഡ് മഹാമാരി അവസാനത്തോട് അടുക്കുകയാണെന്നു പറഞ്ഞത്. ‘വി ആർ ഇൻ ദി എൻ‍ഡ്ഗെയിം’ എന്ന ഹർഷ് വർധന്റെ അഭിപ്രായത്തെ ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ ഉൾപ്പെടെ ചോദ്യം ചെയ്തു. ഇപ്പോഴും കോവിഡ് ആശങ്ക അവസാനിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ഇക്കാര്യത്തിൽ മറുപടി നൽകേണ്ടതു രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വം അല്ലെന്നും ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയോ ഐസിഎംആറോ പോലെ ശാസ്ത്രീയ സംവിധാനമാണെന്നും ഐഎംഎ തുറന്നടിച്ചു.

കരുതിയതു തന്നെ സംഭവിച്ചു

കോവിഡ് അവസാനിക്കുന്നുവെന്നു ഹർഷ് വർധൻ പറഞ്ഞവസാനിപ്പിക്കും മുൻപുതന്നെ ഇന്ത്യയിൽ കോവിഡ് വീണ്ടും കടുത്തു. ഓരോ ദിവസവും കോവിഡ് കേസുകൾ റെക്കോർഡ് ഉയരത്തിലാണ്. ലക്ഷവും കടന്നു പ്രതിദിന കേസുകളും ആയിരത്തോട് അടുത്തു മരണവും. ഹേർഡ് ഇമ്യൂണിറ്റിയെന്ന സുരക്ഷിത കവചം ഉറപ്പിച്ചെന്നു കരുതിയ മുംബൈയിലും ഡൽഹിയിലും പ്രതിദിന കേസുകൾ 10,000 കടന്നിരിക്കുന്നു. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ മാത്രം തുടർച്ചയായി അരലക്ഷം കേസുകൾ. വരുംദിവസങ്ങളിൽ സ്ഥിതി കൂടുതൽ രൂക്ഷമാകുമെന്നതിന്റെ സൂചനകളാണ് നിലവിൽ. ഇതോടെ, സെറോ സർവേയിൽ കണ്ടെത്തിയ കാര്യങ്ങളും തുടർന്നുണ്ടായ അനുമാനങ്ങളും സംശയത്തിലായി. വന്നുപോയവർക്കു കോവിഡ് വീണ്ടും വരുമോയെന്നതായി പ്രധാന ചോദ്യം.

കോവിഡ് വീണ്ടും ബാധിക്കുമോ?

കോവിഡ് വീണ്ടും പിടിപെടാനുള്ള സാധ്യത വിരളമെന്നു തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ റിസർച് പറയുന്നത്. പഠനമനുസരിച്ചു 1% ആളുകൾക്കാണ് റീഇൻഫെക്‌ഷനുള്ള (പുനർബാധ) സാധ്യത. കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിക്കുകയും പിന്നീട് നെഗറ്റിവ് ഫലം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തയാൾക്ക് 102 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ വീണ്ടും കോവിഡ് പോസിറ്റിവായാൽ മാത്രമാണ് ഇതിനെ റീഇൻഫെക്‌ഷൻ എന്ന ഗണത്തിൽപെടുത്തുന്നതെന്നു ഐസിഎംആർ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഡോ. ബൽറാം ഭാർഗവ് പറയുന്നു. നേരത്തെ 84 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ വീണ്ടും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിനിടെയാണ് റീഇൻഫെക്‌ഷൻ ആയി പരിഗണിച്ചിരുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ റീഇൻഫെക്‌ഷൻ കാര്യമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. പ്രതിദിനം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിനു കേസുകളും ആദ്യമായി സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെടുന്നവരാണെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം പറയുന്നു.

വകഭേദവുമല്ല പ്രശ്നം

യുകെ, ബ്രസീൽ, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക എന്നിവിടങ്ങളിൽ കണ്ടെത്തിയ വൈറസ് വകഭേദത്തിൽനിന്നു കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച ആയിരത്തോളം കേസുകൾ ഇന്ത്യയിൽ ജനിതക ശ്രേണീകരണം വഴി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇവയ്ക്കു വ്യാപനശേഷി കൂടുതലാണെന്നും കോവിഡ് വീണ്ടും ശക്തമായതിനു പിന്നിൽ ഈ വകഭേദങ്ങളാണെന്നും യുകെ ഉൾപ്പെടെ പരസ്യമാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ, ഇപ്പോഴും വൈറസ് വകഭേദം കോവിഡ് തീവ്രത വർധിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്ന നിലപാടാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആരോഗ്യമന്ത്രാലയത്തിന്. വൈറസിന് രണ്ടുതരം മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകാം, ഡ്രിഫ്റ്റും ഷിഫ്റ്റും. ഇപ്പോഴത്തേത്ത് നേരിയ മാറ്റങ്ങൾ മാത്രമുള്ള ഡ്രിഫ്റ്റാണ്. വൈറസിന് കാര്യമായ ജനതിക മാറ്റമുണ്ടാകുന്ന ഷിഫ്റ്റിന് ഇനിയും കാലതാമസമെടുക്കും. തുടങ്ങിയ വാദങ്ങളും ഐസിഎംആർ ഉന്നയിക്കുന്നു.

ഹേർഡ് ഇമ്യൂണിറ്റിയെന്ന സ്വപ്നം

തുടക്കത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ച സർവേ ഫലങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളെങ്കിലും കൈവരിച്ചെന്നു കരുതിയ ഹേർഡ് ഇമ്യൂണിറ്റിയെക്കുറിച്ചായിരുന്നു. നല്ലൊരു ശതമാനം ആളുകളിൽ പ്രതിരോധശേഷി ആയാൽ, വൈറസ് കൂടുതൽ പേരിലേക്ക് കൈമാറിക്കിട്ടുന്നത് ഒഴിവാക്കാമെന്ന പരോക്ഷ നേട്ടമാണ് ഹേർഡ് ഇമ്യൂണിറ്റി. കുറേയേറെ പേർക്കു കോവിഡ് വന്നു പോവുകയോ വാക്സീൻ വ്യാപകമായി നൽകുക വഴിയോ ആളുകളിൽ ആന്റിബോ‍ഡി രൂപപ്പെടുമ്പോഴാണ് ഹേഡ് ഇമ്യൂണിറ്റിയുണ്ടാകുന്നത്. 100ൽ കുറഞ്ഞത് 60– 70 ആളുകൾക്കെങ്കിലും ഇത്തരത്തിൽ പ്രതിരോധ ശേഷിയുണ്ടാകണമെന്നും വാദമുണ്ട്.

യഥാർഥ പ്രശ്നം?

സെറോ സർവേയിൽ ആന്റിബോഡി കണ്ടെത്തിയവരുടെ എണ്ണവുമായുള്ള താരതമ്യത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ തിരിച്ചറിയാതെ കോവിഡ് വന്നുപോയവരുടെ എണ്ണം 30 കോടി. ഇതുവരെ വാക്സീൻ ലഭിച്ചതു 10 കോടി, കോവിഡ് ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഒന്നരക്കോടിയാളുകൾ. ആകെ 42 കോടിയോളം ആളുകളിൽ കോവിഡിനെതിരെ ആന്റിബോഡി ഉണ്ടാകാമെന്ന് ആശ്വസിച്ചാലും ഇന്ത്യയുടെ ജനസംഖ്യയുമായുള്ള താരതമ്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും വലിയൊരു ശതമാനം ആളുകൾ കോവിഡ് നിഴലിലാണ്. പ്രത്യേകിച്ചു ചെറുനഗരങ്ങളിലും ഗ്രാമങ്ങളിലും. തീർന്നില്ല, വാക്സീൻ നൽകുന്ന പ്രതിരോധവും കോവിഡ് വന്നുപോയവരിൽ എത്രനാൾ വരെ പ്രതിരോധ ശേഷി നിലനിൽക്കുമെന്നതുമെല്ലാം ഇപ്പോഴും വ്യക്തമായ ഉത്തരമില്ലാത്ത ചോദ്യങ്ങളാണ്. ചുരുക്കത്തിൽ, വകഭേദമായാലും റീഇൻഫെക്‌ഷനായാലും കൊറോണ വൈറസിനെ ചെറുക്കാൻ ഇപ്പോഴും മാസ്ക്കും സാമൂഹികാകലവും ശുചിത്വവും മാത്രമാണ് മുന്നിലുള്ള വഴി.

English Summary: No Reinfection and Mutant Virus; What Made India's Covid19 Numbers High Again?