റഫാലിൽ പുതിയ പൊതുതാൽപര്യ ഹർജി രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ കേൾക്കും: സുപ്രീം കോടതി

ന്യൂ‍ഡൽഹി∙ ഇന്ത്യയും ഫ്രാൻസും തമ്മിലുള്ള റഫാൽ യുദ്ധവിമാന കരാറിൽ അഴിമതിയുണ്ടെന്ന പുതിയ പൊതുതാൽപര്യ ഹർജി സുപ്രീം കോടതി രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുശേഷം കേൾക്കും. റഫാലിന്റെ നിർമാതാക്കളായ ഡാസോ ഇന്ത്യൻ ഇടനിലക്കാരന് 10 ലക്ഷത്തിലധികം യൂറോയുടെ ‘സമ്മാനം’ നല്‍കിയെന്ന വാർത്തയ്ക്കു പിന്നാലെയാണ് ഇടപാടിൽ സ്വതന്ത്ര അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന് അഭിഭാഷകനായ എം.എൽ. ശർമ ആവശ്യപ്പെട്ടത്.

കരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റഫാൽ നിർമാതാക്കളായ ഡാസോ ഏവിയേഷൻ ഹാജരാക്കിയ കണക്കുകളിൽ ഫ്രാൻസിലെ അഴിമതി വിരുദ്ധ ഏജൻസി (എഎഫ്എ) സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചതിനു പിന്നാലെ, ഫ്രഞ്ച് മാധ്യമമായ മീഡിയപാർട്ട് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് 4.38 കോടി രൂപ ഇടനിലക്കാരൻ കൈപ്പറ്റിയതായി കണ്ടെത്തിയത്. ഇടനിലക്കാരനു ഡാസോ നൽകാൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന കോഴയായ 10 ലക്ഷം യൂറോയുടെ (8.76 കോടി രൂപ) ആദ്യ ഗഡുവായിരുന്നു ഇത്.

അഗസ്റ്റ വെസ്റ്റ്‌ലാൻഡ് ഹെലിക്കോപ്റ്റർ ഇടപാടിൽ ആദ്യം അറസ്റ്റിലാകുകയും പിന്നീടു ജാമ്യത്തിലിറങ്ങുകയും ചെയ്ത സുഷൻ ഗുപ്തയുടെ കമ്പനിയായ ഡെഫ്സിസ് സൊലൂഷൻസ് ആണ് ഈ ഇടനിലക്കാർ. ആരോപണം പാടെ നിഷേധിച്ച് ഡെഫ്സിസ് രംഗത്തുവന്നിരുന്നു. റഫാൽ യുദ്ധവിമാനങ്ങളുടെ 50 വലിയ പകർപ്പുകള്‍ നിർമിക്കുന്നതിനാണ് ഈ പണം ചെലവഴിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് മീഡിയപാർട്ട് പറയുന്നു.

ഇതിൽ ഒരു മോഡൽ വ്യോമസേനാ മേധാവിയുടെ വസതിക്കു മുന്നിലുണ്ടെന്നും മറ്റു ചിലത് വെസ്റ്റേൺ എയർ കമാൻഡ്, ഗ്വാളിയോറിലെ വ്യോമ ആസ്ഥാനം, ചിലത് ഹസിമാരയിൽ പുതിയതായി രൂപീകരിക്കുന്ന റഫാൽ സ്ക്വാഡ്രണിലേക്കു നീക്കിയിട്ടുണ്ട്. മറ്റു ചിലത് എവിടെയും സ്ഥാപിക്കാതെ വെയർഹൗസിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും ദേശീയമാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

