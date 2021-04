രാജ്യസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മേയ് 2നകം നടത്തണം: ഹൈക്കോടതി

കൊച്ചി∙ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പു ഫലം പുറത്തു വരുന്ന മേയ് രണ്ടിനകം സംസ്ഥാനത്ത് രാജ്യസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പു നടത്തണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ്. നിലവിലുള്ള നിയമസഭാംഗങ്ങൾക്കായിരിക്കും രാജ്യസഭയിലേക്കുള്ള അംഗങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള വോട്ടവകാശം എന്നു വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ ബെഞ്ചിന്റെ ഉത്തരവ്. സർക്കാരിനു വേണ്ടി നിയമസഭാ സെക്രട്ടറിയും സിപിഎമ്മിനു വേണ്ടി എസ്.ശർമ എംഎൽഎയും സമർപ്പിച്ച ഹർജികളിലാണ് കേന്ദ്ര തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷനോട് രാജ്യസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പു നടത്താൻ ഹൈക്കോടതി നിർദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഏപ്രിൽ 12നു നടത്താനിരുന്ന രാജ്യസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കേന്ദ്ര നിയമ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ശുപാർശയെ തുടർന്ന് മാറ്റി വച്ചതു ചോദ്യം ചെയ്തായിരുന്നു ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജികളെത്തിയത്. ഇനി വരുന്ന സഭയുടേതായിരിക്കണം നടപടികളെന്ന കേന്ദ്ര നിയമ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നിയമോപദേശത്തിലായിരുന്നു മുൻ തീരുമാനം തിരുത്തി വോട്ടെടുപ്പു നീട്ടി വയ്ക്കാൻ കേന്ദ്ര തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷൻ തീരുമാനിച്ചത്. എന്നാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനം എടുത്തിട്ടില്ലെന്നും സംസ്ഥാനത്ത് നിലവിലുള്ള നിയമസഭാംഗങ്ങളുടെ കാലാവധി അവസാനിക്കുന്നതിനു മുമ്പു തന്നെ രാജ്യസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിക്കുമെന്നും തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷൻ കോടതിയിൽ അറിയിച്ചിരുന്നു.

സ്വതന്ത്ര ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷന് കേന്ദ്ര നിയമ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ശുപാർശയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തീരുമാനം എടുക്കാനാവില്ലെന്ന വാദമാണ് ഹർജിക്കാർ കോടതിയിൽ ഉയർത്തിയത്. ഇത് അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് മേയ് രണ്ടിനു മുമ്പ് തിരഞ്ഞെടുപ്പു നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ കോടതി ഉത്തരവിട്ടിരിക്കുന്നത്. പുതിയ നിയമസഭാംഗങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ശേഷമാണ് മുൻ അംഗങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ച് തിരഞ്ഞെടുപ്പു നടക്കുന്നത് എങ്കിൽ നിയമ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉയർന്നു വരാൻ ഇടയുണ്ട്. ഇതു പരിഗണിച്ചാണ് മേയ് രണ്ടിനകം തന്നെ തിരഞ്ഞെടുപ്പു നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന് നിർദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഏതു സാഹചര്യത്തിലാണ് രാജ്യസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പു മാറ്റിവച്ചത് എന്ന കോടതിയുടെ ചോദ്യത്തിന് തിരഞ്ഞെടുപ്പു വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ തീയതി മാറ്റിയതായി കണക്കാക്കാനാവില്ലെന്നായിരുന്നു കമ്മിഷന്റെ വിശദീകരണം, മാധ്യമങ്ങൾക്കു നൽകിയ റിലീസ് മാത്രമാണ് പിൻവലിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും കോടതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു. നിയമ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നിർദേശങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷന്റെ തീരുമാനങ്ങളെ ബാധിക്കില്ലെന്നും കമ്മിഷൻ കോടതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു.

സംസ്ഥാനത്തു നിന്നു മൂന്നു രാജ്യസഭാ സീറ്റുകളിലേക്കാണ് ഒഴിവു വരുന്നത്. രാജ്യസഭാംഗങ്ങളായ വയലാർ രവി, കെ.കെ. രാഗേഷ്, പി.വി. അബ്ദുൾ വഹാബ് എന്നിവരുടെ കാലാവധി ഏപ്രിൽ 21നു അവസാനിക്കാനിരിക്കെ വരുന്ന ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഏപ്രിൽ 12ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പു നടത്തുമെന്നായിരുന്നു പ്രസ് റിലീസ്. എന്നാൽ നിയമസഭയുടെ കാലാവധി തീരാനിരിക്കെ രാജ്യസഭയിലേയ്ക്കു തിരഞ്ഞെടുപ്പു നടത്തുന്നത് ഉചിതമാണോ എന്ന് കേന്ദ്ര നിയമമന്ത്രാലയം തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷനോട് ചോദിച്ചിരുന്നു. ഇതേ തുടർന്നാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷൻ രാജ്യസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പു മരവിപ്പിച്ചത്.



